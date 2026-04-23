證實和谷立言會面有談軍購 鄭麗文 :發價書一到就處理不會延宕

美國在台協會（AIT）處長谷立言昨拜會國民黨主席鄭麗文。（國民黨提供）

立法院現在正在協商國防特別條例，而美國在台協會（AIT）處長谷立言昨（22日）拜會國民黨主席鄭麗文，引發外界關切是否有談及軍購案。鄭麗文今接受直播節目《新庶民大頭家》專訪透露，「當然有談到軍購」，兩人談話非常「坦誠」；鄭也說，國民黨對軍購的態度是正向的，針對具體的數字，發價書一到馬上處理，不會有任何的延宕。

主持人詢問，昨天與谷立言的會面有聊到1.25兆軍購的內容嗎？鄭麗文回應，「當然，我們是有談到」，但還是要遵守外交禮節，不會對外透露和轉述。只能說我們談話是非常順利、坦誠的，他們好奇的問題我們都完整的做了溝通和交流。

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鄭麗文表示，有關軍購的部分，國防部這兩天也在立法院開了秘密會議，是不是美國第二波的軍購，我們也沒辦法得到具體的答案。

但鄭麗文說，對美軍購行之有年，全球也只有美國，我們能官方對官方的軍購，所以國民黨長期的態度都是正向的，具體的數字，發價書一到馬上處理，不會有任何的延宕。最負責任又不會危及台灣國家安全和影響與美國的關係的方式，就是美國官方正式通過的（發價書），國會就會正式處理。

鄭麗文表示，但商購讓她不是很懂，商購到底是跟美國商購還是跟哪個國家商購，過去跟法國商購也出現問題。她滿頭問號，但商購的部分，政府還是沒有具體清楚的答案，「我們不是反對商購，是不可以不知道是什麼商購」。

主持人詢問，國民黨被扣帽子反軍購，有確保美國清楚知道國民黨的態度？鄭麗文重申，裝睡的人是不會醒的，有人長期抹黑、帶風向在台灣都是司空見慣。她一而再、再而三強調，國民黨是長期力挺國軍的政黨，這一點不會改變。

鄭麗文說，但在軍購和商購的過程中，出現很多讓大家無法接受的瑕疵甚至是弊案，國民黨要看緊荷包全面避免，因為台灣內部的政治問題所產生的疑慮，外國人不一定搞得清楚，但我們要讓他們知道民進黨的惡質，為了保護台灣，國民黨能做的就是如此。執政黨對外畫大餅、開支票，再甩鍋給在野黨，兩面手法極其惡毒，我們會保護好台灣，不會犧牲掉台灣的國家安全，也不會犧牲國軍的尊嚴。

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