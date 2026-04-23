汛期將至！卓榮泰要求整合監視器 導入AI淹水辨識應變

行政院長卓榮泰今日聽取汛期防汛整備工作報告。（行政院提供）

汛期將至，行政院長卓榮泰今日聽取汛期防汛整備工作報告後指示，經濟部與內政部須提高警覺並提前部署，持續提升汛期應變能力，且面臨極端氣候強降雨挑戰，應善用科技精進防汛整備、防災應變，例如整合近萬支監視器，導入AI淹水影像辨識技術。

關於設施設備總體檢部分，卓揆指出，目前已完成大型移動式抽水機全台預佈1798台、抽檢水門及現勘巡檢全數雨水抽水站232座等，以確保高妥善率；並已備妥18萬3120個防汛塊、2萬2664公尺防水擋板，以及5萬7265個沙包及太空包，可供即時運用。

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卓揆提到，同時也要加強與縣市政府的共同整備及相關演練，確保防汛防災的各項設施及機能皆能有效啟用，例如召開各區及全台防汛整備會議、招募1437位志工來協助設施巡查與積淹水災情通報、597處水患自主防災社區持續維運等。此外，從今年1月到3月，下水道清淤巡檢已完成69.6公里並持續強化維護，讓防汛缺口封堵與排水系統清疏能同步到位。

卓揆表示，在防汛治理上，政府迄今已完成雨水下水道建設總長度約5747公里，歷來縣市易致災區域，亦強化排水系統性治理，並透過防水閘門補助及相關措施來降低災損。針對花蓮馬太鞍溪各項災後重建工程及防汛整備，更要持續追蹤緊盯各計畫進度，以確保在汛期前，馬太鞍溪可達到目標防洪標準。

卓揆強調，在面對極端氣候強降雨挑戰，亟需善用科技精進防汛整備與防災應變。例如整合9650支CCTV，導入AI淹水影像辨識技術；運用溢淹示警系統、雨水下水道水位監測等，即時掌握災情動態，並提升應變效率。請相關部會落實強化科技防災能量，確實掌握水情變化，以減少災害損失。

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