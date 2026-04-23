蘇巧慧提青年4政見 呂家愷批多數與中央、新北市府重疊

新北市長參選人蘇巧慧提出青年政見，國民黨新北市議員呂家愷表示，多數內容與中央現行政策重疊，更有很多內容，根本就是市長侯友宜目前正在推行的政策。圖為新北市政府。（記者黃子暘攝）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（23）日提出青年政見，國民黨新北市議員呂家愷表示，多數內容與中央現行政策重疊，更有很多內容，根本就是市長侯友宜目前正在推行的政策，了無新意又和現狀完全脫節，新北市早已經是20到40歲族群最多的城市，別以為任何政見加上青年2字就可以叫做青年政策。

呂家愷指出，蘇巧慧在政見中提出所謂「微型創業一條龍」，這跟市府青年局的「一條龍創業輔導」一模一樣，也是從初期草創到定價、行銷都有專家協助輔導；「活化閒置空間及公辦都更回饋」部分，青年局早就在活化市府閒置房舍設置青年創業空間，像土城電商基地、新北創立方等也是都更回饋空間打造的青年創業空間；所謂定期舉辦「青年黑客松」部分，市府早就跟台北連續2年合作舉辦「雙北程式設計節」，今年還會結合青年局一起合辦「AI黑客松」。

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呂家愷說，蘇巧慧所謂協助青農的辦法，除了貸款部分，農業部已經有相關辦法外，市府農業局也早就結合各區農會在針對農業資材和有機生產上提供申請補助，並且協助相關訓練課程和推廣行銷。

呂家愷批評，蘇巧慧如果不是故意裝作不知道，就是超級不認真，以致於不清楚侯友宜的既有政績，如果要延續現有政策就講清楚，不要抄襲、欺瞞市民。

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