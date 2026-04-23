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    首頁 > 政治

    卓揆承諾美馬鈴薯「逐顆檢驗」遭打臉 王鴻薇：傷害人民對政府信任

    2026/04/23 16:51 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨立委王鴻薇則抨擊，行政院與衛福部，已經宣告信用破產，更表示，食安問題絕對不是「卓是今非」的兒戲，卓為了逞口舌之快，傷害的卻是人民對政府的信任。（資料照）

    國民黨立委王鴻薇則抨擊，行政院與衛福部，已經宣告信用破產，更表示，食安問題絕對不是「卓是今非」的兒戲，卓為了逞口舌之快，傷害的卻是人民對政府的信任。（資料照）

    近期美國進口馬鈴薯相關檢疫規定引起民眾對食安的疑慮，行政院長卓榮泰承諾會「逐顆檢查」，不過衛福部長石崇良23日打臉卓榮泰說法後，國民黨立委王鴻薇則抨擊，行政院與衛福部，已經宣告信用破產，更表示，食安問題絕對不是「卓是今非」的兒戲，卓為了逞口舌之快，傷害的卻是人民對政府的信任。

    王鴻薇指出，針對政府為了美國頒布了特規辦法，要開放可能有毒的美國進口發芽馬鈴薯，當下卓榮泰口氣很大，說要「逐顆」檢查，不會讓發芽馬鈴薯留到市面，不過石崇良出來打臉卓揆，指美發芽馬鈴薯無法逐一檢驗，當下她第一時間就質疑，我國的檢驗量能根本不夠，一個貨櫃十幾萬顆馬鈴薯全台檢驗龍葵鹼（茄鹼）的能量極其有限，檢驗過程需時5至7天，且馬鈴薯在進口後仍會持續成熟，「卓式檢查」根本天方夜譚。

    王鴻薇質疑，「才短短2天的時間，衛福部就知道麻煩大了。」石崇良出來「打臉」卓榮泰，明確表示食藥署邊境檢驗是「逐批」抽驗，依風險程度調整抽驗比率，像馬鈴薯就是每批進貨採2至10％抽驗，「他還補一句，這種科學抽驗方式已行之有年。」

    王鴻薇強調，食安問題絕對不是「卓是今非」的兒戲，關於發芽馬鈴薯的危害，她已經不止一次提醒，但卓榮泰身為行政首長，對人民的健康與生命安全，卻是用這樣的謊言來應付國人的擔憂，為了逞口舌之快，傷害的卻是人民對政府的信任。

    「行政院與衛福部，已經宣告信用破產。」王鴻薇表示，從檢驗內容到法規都在呼攏，出賣國人食安與健康；美關稅效力尚未確定，民進黨政府竟執意要進入台灣，到底鄭麗君私下還對美國承諾了什麼？

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