為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    交通部：高德地圖最大隱憂是個資被洩露、資安風險

    2026/04/23 16:50 記者吳亮儀／台北報導
    高德地圖APP下載頁面。（記者王藝菘攝）

    高德地圖APP下載頁面。（記者王藝菘攝）

    中國地圖服務平台App高德地圖（Amap），近期因在台灣推出「紅綠燈倒數」與「車道級導航」等功能，被認為有資安疑慮。交通部今天（23日）示警，政府從未提供相關資料給該軟體，真正的安全隱憂在使用「境外開發」軟體可能導致個人隱私洩露或資安風險。

    交通部說明，交通部「運輸資料流通服務平臺（TDX）」建置目的是為了推廣智慧交通，提供的是公車、捷運、路況等公開資訊。經全面盤點，TDX平台完全沒有紅綠燈即時秒數的資料，也沒有提供任何介面（API）給業者介接號誌資訊。

    高德地圖紅綠燈秒數 「大數據推估」

    交通部說明，交通部對於資料開放採「最嚴格審視」態度，絕對不會開放涉及國安或機敏性的交通資料，請國人優先選擇受我國法規規範的導航服務，以保障個人資訊安全。

    交通部說明，我國的交通號誌控制具有高度專業性與封閉性，相關資料僅供地方政府交通管理使用，所有號誌訊號都走政府專用網路（GSN VPN），並設有防火牆嚴密防護，非授權單位根本無法讀取，確保基礎設施安全無虞。

    交通部指出，「高德地圖」上出現的紅綠燈秒數，其實是透過「大數據推估」而來，該軟體是利用大量用戶導航時回傳的GPS定位、車速變化與停等時間，計算出路口的號誌規律，並非由我國政府機關主動提供。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播