交通部：高德地圖最大隱憂是個資被洩露、資安風險

高德地圖APP下載頁面。（記者王藝菘攝）

中國地圖服務平台App高德地圖（Amap），近期因在台灣推出「紅綠燈倒數」與「車道級導航」等功能，被認為有資安疑慮。交通部今天（23日）示警，政府從未提供相關資料給該軟體，真正的安全隱憂在使用「境外開發」軟體可能導致個人隱私洩露或資安風險。

交通部說明，交通部「運輸資料流通服務平臺（TDX）」建置目的是為了推廣智慧交通，提供的是公車、捷運、路況等公開資訊。經全面盤點，TDX平台完全沒有紅綠燈即時秒數的資料，也沒有提供任何介面（API）給業者介接號誌資訊。

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高德地圖紅綠燈秒數 「大數據推估」

交通部說明，交通部對於資料開放採「最嚴格審視」態度，絕對不會開放涉及國安或機敏性的交通資料，請國人優先選擇受我國法規規範的導航服務，以保障個人資訊安全。

交通部說明，我國的交通號誌控制具有高度專業性與封閉性，相關資料僅供地方政府交通管理使用，所有號誌訊號都走政府專用網路（GSN VPN），並設有防火牆嚴密防護，非授權單位根本無法讀取，確保基礎設施安全無虞。

交通部指出，「高德地圖」上出現的紅綠燈秒數，其實是透過「大數據推估」而來，該軟體是利用大量用戶導航時回傳的GPS定位、車速變化與停等時間，計算出路口的號誌規律，並非由我國政府機關主動提供。

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