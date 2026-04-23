小灣、別耍賴皮！中國海軍宣傳片包藏禍心 外界解讀影射台灣

中國解放軍宣傳片出現「小灣」對話橋段，中國輿論解讀為帶有對台意涵。（圖取自宣傳片畫面）

中國解放軍海軍最新宣傳片《向大洋》被外界解讀藏有多重訊號。除了片中人物姓名被指對應現役3艘航艦外，片尾出現「小灣」與「別耍賴皮」的對話，也被聯想與台灣及總統賴清德相關，引發關注。

根據中國官媒《環球時報》報導，解放軍為慶祝海軍成立77周年發布宣傳片，片尾安排了一段名為單東的男子在「統一路小學」接兒子「小灣」放學的情節。當男童表示不想回家時，男子回應「小灣，你可別耍賴皮，媽媽還在家等著你呢」。

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報導指出，該段情節在中國輿論中，被解讀為具有對台意涵。「小灣」被指涉為台灣，而「耍賴皮」一詞，也被指透過諧音產生政治聯想。中國軍事專家張軍社對內宣稱，此舉表達了善意，但在兩岸局勢背景下，這類宣傳手法已引發外界不同解讀。

新兵何劍登場 疑暗示核動力航艦

除了引發政治聯想的對話，影片在裝備暗示上也成為討論焦點。片中設定了4名核心角色，其中3人的名字「廖寧」、「單東」與「付建」，恰好對應解放軍現役的遼寧艦、山東艦與福建艦3艘航艦。

引發外界警戒的是第4名角色、19歲的新兵「何劍」。部分觀察認為，「何劍」的諧音可能指向解放軍未來的核動力艦計畫，暗示第4艘航艦的動力規格。宣傳片中也穿插海軍在西太平洋海域，進行多兵種綜合演練的畫面；上述角色設定與畫面安排，已在中國輿論中引發不同解讀。

中國解放軍宣傳片出現名為「何劍」的新兵角色，部分觀察認為名稱諧音可能指向核動力航艦。（圖取自宣傳片畫面）

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