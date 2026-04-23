屏東市民代表大換血！逾25％不連任 下屆新人輩出

林玉井退休後，外甥媳婦溫佩芬爭取接棒。（記者葉永騫攝）

下屆屏東市民代表會將會大換血，23席中已有6名現任市民代表不想尋求連任，超過總數的1/4，其中任峻賢、饒怡君二人轉換跑道參選縣議員，林郭麗絨準備放手給兒子參選，八連任最資深的市代表林玉井則是要退休，希望交棒給年輕有熱忱的溫佩芬，也讓屏東市呈現新人輩出的情形。

屏東市民代表蕭國亮、任峻賢、饒怡君、林玉井、林郭麗絨、王芬里6人有意不再尋求連任，其中國民黨籍的任峻賢、民進黨籍的饒怡君直接轉換跑道參選屏東縣議員，林郭麗絨有意讓兒子接手，已經擔任八屆市民代表、一任里長的林玉井則表明要退休不參選了，強調擔任市民意代表，里長已經超過36年，現在年紀大了應該交棒給年輕人，恰巧有從事服務工作的姪媳婦溫佩芬想要擴大服務範圍，他將會協助輔選，爭取選民認同。

請繼續往下閱讀...

由於市民代表會太多人不爭取連任，因此新人也紛紛冒出頭，光是民進黨就有王國耀、邱榮智、林詠智等人參選、國民黨有楊東益及無黨籍也有不少新人準備，加上爭取連任的市代表及曾任市代表者重新參加，使得下屆選舉預料將會相當熱鬧。

連任8屆、最資深的屏東市民代表林玉井將退休，不再尋求連任。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法