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    首頁 > 政治

    加拿大駐台代表拜會立法院：盼台加持續拓展各領域合作

    2026/04/23 16:20 記者羅國嘉／台北報導
    立法院長韓國瑜（右）今（23）日會見「加拿大駐台北貿易辦事處」代表何曼麗（左）一行，韓國瑜並致贈具台灣特色的水果禮盒予何曼麗代表。（立法院長韓國瑜辦公室提供）

    立法院長韓國瑜（右）今（23）日會見「加拿大駐台北貿易辦事處」代表何曼麗（左）一行，韓國瑜並致贈具台灣特色的水果禮盒予何曼麗代表。（立法院長韓國瑜辦公室提供）

    立法院長韓國瑜今（23）日會見「加拿大駐台北貿易辦事處」代表何曼麗（Marie Louise Hannan）一行。何曼麗此行為第二次派駐台灣，特別對立法院長期支持台加關係表達謝意，並期盼未來能持續拓展各領域合作；韓國瑜除表示誠摯歡迎外，強調立法院將在既有基礎上，與加國辦事處共同推動雙邊關係持續深化。

    何曼麗於拜會中提到，這是她第二次派駐台灣，對於立法院長期支持台加關係表達感謝，期望未來雙方能維持緊密互動。韓國瑜也對此表達誠摯歡迎，並指出，加拿大各方面條件優良，深受台灣人民喜愛，未來立法院將在既有基礎上，持續與加拿大駐台北貿易辦事處合作，共同推動台加關係持續深化。

    會談歷時約40分鐘，會中雙方另就國際局勢、國內政情、教育交流、以及推動台加農業與製藥合作等議題廣泛交換意見，拜會行程在圓滿氛圍中結束，韓國瑜也致贈具台灣特色的水果禮盒予何曼麗，並合影留念。#

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