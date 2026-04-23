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    首頁 > 政治

    高虹安否認汞稻米事件「蓋牌」 議員：竹市府避重就輕、粉飾太平

    2026/04/23 15:39 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市爆發汞稻米污染事件，市長高虹安否認市府「蓋牌」。圖為化學廠偷排污水情形。（新竹地檢署提供）

    新竹市爆發汞稻米污染事件，市長高虹安否認市府「蓋牌」。圖為化學廠偷排污水情形。（新竹地檢署提供）

    新竹市九甲埔地區去年7月底爆發汞稻米及香蕉、葡萄園農地遭污染事件，經市府追查報請新竹地檢署偵辦後，檢方依法起訴4人。因竹市環保局未公布化學品業者、工廠名稱，遭疑「蓋牌」，市長高虹安及環保局今天澄清絕非「蓋牌」；市議員曾資程則抨擊，汞污染事件發生後，農民深受其害，至今環保局卻未對業者依行政法開罰，還讓業者就地申請許可變更，市府避重就輕態度，新聞稿已淪為業者的「遮羞布」。

    曾資程說，去年7月發生農地汞污染事件，事隔半年多，市府昨晚（22日）透過新聞稿，交代檢方偵結起訴化學品業者，但整篇新聞稿避重就輕，淪為業者的「遮羞布」，包括最關鍵的「業者名稱」與「工廠地點」都隻字不提。檢方既已起訴，代表違法事實明確，市府到底在保護誰？這種資訊不透明的做法，只是讓周邊農民陷入更大的恐慌。

    曾資程也批市府行政怠惰，到底是誰給違法業者「就地合法」的通行證？市府至今未針對業者祭出行政裁罰處分，業者非法回收廢容器、廢水管線破損滲漏是事實，市府未第一時間勒令停工，甚至允許業者邊修補管線邊變更許可，這難道不是在放水、讓業者就地合法？難道只要修好管線，之前的污染罪行就能一筆勾銷，繼續在農地旁威脅食安？

    曾資程抨擊，該化工廠顯然不具備處理有害事業廢棄物的專業技術，市府若核准變更許可後，誰來監控其化學廢溶液的流向？若監管機制沒改變，誰能保證不會有第二次汞稻米事件？如今在化學廠旁的一期稻作農民也陳情稱收割時要化驗，是否代表污染跡象已擴散？他認為市府不應躲在司法判決後消極應對，更不能幫違法廠商粉飾太平。

    化學廠處理化學廢玻璃容器。（新竹地檢署提供）

    化學廠處理化學廢玻璃容器。（新竹地檢署提供）

    新竹市議員曾資程批市府新聞稿淪業者的「遮羞布」。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市議員曾資程批市府新聞稿淪業者的「遮羞布」。（資料照，記者洪美秀攝）

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