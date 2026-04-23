沈伯洋備戰做市政資料庫 北市府「城市儀表板」數據卻失真

台北市議員曾獻瑩指出，北市府的城市儀表板數據應全面檢視。（截圖自北市府「台北城市儀表板」）

年底九合一選舉，被視為民進黨台北市長熱門人選的立委沈伯洋，日前拜會台北市議會黨籍議員，提及將整理議員質詢的市政議題成「市政資料庫」；國民黨籍台北市議員曾獻瑩今在議會財建部門質詢關切台北市現有資料庫的情形，尤其是資訊局建置的「台北城市儀表板」，發現其中有資料不全、數據不一的情況，要求市府全面檢視呈現的資料項目及內容。

曾獻瑩說，台北市長蔣萬安雖然說「城市未來願景不僅看數據」，但數據也是很重要的，面對民進黨可能市長人選要做「市政資料庫」，問資訊局長趙式隆對目前的市政資料庫有沒有信心？趙式隆表示，大家想法相同，但做法可能不同。曾獻瑩肯定市府資料開放的部分的確做的不錯，也拿了不少獎，但「城市儀表板」有很多進步的空間。

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曾獻瑩詢問產發局長陳俊安商圈活化、財政局長胡曉嵐，作為一個城市治理的資料庫三個最重要的指標？以及主計處長蘇文樹北市老化跟扶老的指數？陳俊安表示商圈人流量、營收、店面的出租率；胡曉嵐表示是財務收入、財產管理及債務情形，主計處也說明了老化指數是202.06%、扶老指出為37.68%。

然而，曾獻瑩表示相關資料在市府的「城市儀表板」中，不是沒有就是有落差；甚至捷運乘客流量數字，沒有單位標示，「看半天不知道是什麼意思」；旅館統計有473家，但從連結點到台北市的資料大平台的資料卻是583家。陳俊安解釋，當時建構的是友善店家，沒有三個指標的資料。

曾獻瑩表示，Open data是好的，但是每年編900多萬維護，資料卻不正確，甚至沒有首長認為的重要指標項目，要求市府各局處應該重新檢視要呈現的內容，資料必須正確且跟給民眾的資訊必須一致，同時引進AI人工智慧協助，引導使用者更容易搜尋到資料。趙式隆表示會檢討改善。

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