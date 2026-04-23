蕭景田喊話「把父母的話當一回事」 謝衣鳯回擊「我是新女性」

國民黨彰化縣立委謝衣鳯爭取縣長提名，立場堅定，強調自己是新女性。（資料照）

國民黨彰化縣長提名亂流未歇，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田日前受訪喊話立委謝衣鳯「把父母的話當一回事」，謝衣鳯今天（23日）回擊「我是新女性」，有女性獨立尊嚴，蕭景田不是家人，請不要代表她的父母發言，介入她的生涯規劃！

謝衣鳯今天接受媒體人黃光芹專訪，堅定表達參選彰化縣長的決心，她表示，她有她個人獨特的政治魅力，有她自己的想法與理念，她是獨立個體，可以打破彰化傳統的偏見。家庭對她來說是避風港，她要在彰化打選戰，是因為「成功不一定要我」，但「有我一定成功」，可以贏得勝選。

請繼續往下閱讀...

謝衣鳯強調，她跟議長謝典霖是一家人，弟弟要當議長，這是由議員選出，而她參選縣長，這是由選民直接選舉，這是兩種完全不同的選舉。至於，弟弟能不能當議長，這是要看「議員的智慧」，總之，「姊弟登山，各自努力」。

謝衣鳯指出，民進黨很早就提名立委陳素月參選縣長，國民黨迄今遲遲未拍板定案，她要請黨中央儘速用民調來敲定人選。當選情五五波時，中間選民與年輕族群就是勝選關鍵，如果由她來參選，她會爭取台積電與半導體產業到彰化，讓高科技有更多高薪工作，也要爭取好市多來設立，讓年輕人有高薪工作，有便利的生活，才能解決人口外流。

最後，謝衣鳯強調，年底彰化縣長選舉，國民黨要儘速提名，讓選戰順利開跑，才能迎戰民進黨提名的新潮流陳素月，由她出線才是整合最大化，團結最大化！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法