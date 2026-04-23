連9年賸餘！卓榮泰：2025年總決算 實際賸餘破千億

行政院會今天通過2025年中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）。（圖由行政院提供）

行政院長卓榮泰今（23）日在院會表示，近年台灣經濟穩定成長，中央政府財政管理審慎，2025年中央政府總決算扣除債務還本，實際賸餘1021億元；自2017年起，每年度總決算歲入歲出都有賸餘，「這是好紀錄」。

行政院會今天通過2025年中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）、中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別決算、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別決算等，將於4月底提送監察院。

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卓榮泰表示，近年台灣經濟穩定成長，中央政府財政管理審慎，2025年中央政府總決算歲入歲出賸餘2436億元，較原編列賸餘增加855億元，但2436億元如扣除債務還本，實際賸餘是1021億元。自2017年起，每年度總決算歲入歲出均有賸餘，這是一項好的紀錄。

2025年決算部分，行政院主計總處會計決算處長許一娟補充，2025年歲入決算數3兆1776億元，歲出決算數2兆9340億元，歲入歲出相抵賸餘數2436億元，各機關開源節流有所成效，經扣除償還債務1415億元後，2025年收支賸餘為1021億元。

在營業基金方面，2025年決算營業總收入3兆9231億元，營業總支出3兆5435億元，收支相抵淨利3796億元，較預算數1482億元增加2314億元，主要是中央銀行因外幣資產營運量及收益率較預算增加，使淨利增加719億元，以及台電公司電費收入增加，致淨利由原預算淨損704億元轉虧為盈，相差1450億元等。

疫後強化韌性特別預算部分，預算編列3799億元，執行期間為2023至2025年，歲入結算1億元，歲出結算3690億元，兩者差短3689億元，但因2024年中央政府總決算尚有審定累計賸餘可供移用，因此依疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例規定，優先全數移用以前年度歲計賸餘支應。

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