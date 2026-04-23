軍購條例協商立法意旨 藍白堅持刪「中共軍事威脅」、「國防產業」

立法院23日下午進行朝野黨團協商「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等案，立法院長韓國瑜主持會議。（記者羅沛德攝）

立法院朝野黨團今（23）日繼續協商「國防特別條例草案」，針對第一條條文立法意旨，國民黨團堅持刪去「中共軍事威脅」改為「因應敵情威脅」，民眾黨團則堅持將「國防產業」改為「國防實力」，最終經立法院長韓國瑜裁示，通過修改後刪去「中共軍事威脅」及「國防產業」等文字的版本。

朝野黨團今針對行政院版1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、台灣民眾黨團所提4000億元「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」及國民黨黨團所提3800億元加N的「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」等三案進行協商。

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「國防特別條例」的條例名稱已在上次協商通過採用民眾黨團版本，即「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」。今天協商從第一條立法意旨開始逐條審查，因國民黨團堅持刪去「中共軍事威脅條文」，民眾黨團堅持刪去「國防產業」，最終通過第一條條文版本為：「為因應敵情威脅及迫切之國防需要，建置可保衛國家安全以及強化不對稱戰力之武器及裝備，運用重層嚇阻，強化防衛韌性，厚植國防實力，以提升聯合作戰效能，確保國家安全，特制定本條例。」

國防部長顧立雄一度提出在「厚植國防實力」中加入「厚植國防自主實力」，民進黨立委范雲則提出「厚植國防產業及實力」，皆被在野黨聯手否決，國民黨立委馬文君也直言「那不要外購了嗎？」

「打造臺灣之盾」的文字被藍白刪除

回顧各版本，行政院第一條條文版本為：「因應中共軍事威脅持續擴增，為建置可強化國軍防衛韌性與不對稱戰力之武器及裝備，運用重層攔截網，打造臺灣之盾；引進高科技及人工智慧，加速擊殺鏈；厚植國防產業，打造非紅供應鏈之強韌防衛體系，以提升聯合作戰效能，確保國家安全，特制定本條例。」

民眾黨團版本第一條條文為：「因應中共軍事威脅持續擴張，為建置可保衛國家安全及強化不對稱戰力之武器及裝備，運用重層嚇阻，發揮聯合戰力，以提升聯合作戰效能，確保國家安全，特制定本條例。」

國民黨團版本第一條條文則是：「為因應國際情勢，厚植我國防實力，提升區域安全及現代戰爭型態及新興軍事科技發展演進，透過對美國政府及其授權體系之軍事裝備與相關服務採購，建構關鍵防衛能力、確保武器系統及後勤支援之即時取得與有效整合，確保國家安全，特制定本條例。」

國民黨立委牛煦廷會中表示，三個版本文字各有落差，過去幾次國防特別條例寫法皆是「為因應敵情威脅及迫切之國防需要」，這和過去政院提出來的版本文字是一模一樣的，沒有政治色彩，比較有機會達成三黨共識。

民進黨立委莊瑞雄強調，條文加進文字都非常好，可是「刻意去掉就不好」，例如為因應國際局勢是好事，但刻意刪掉「因應中共軍事威脅持續擴張」，這就沒必要，在座的將軍也很清楚，當一輩子軍人，怎麼可能會不知道我們真正最大的威脅是來自於中共持續武力擴張？刻意刪掉，就好像在閃躲什麼，又很奇怪。

藍白軍購條例版本 徐巧芯曝「在野黨會共同協商」

不過，國民黨立委徐巧芯會前受訪指稱，黨團共識版本目前方向沒有太大改變，但是相信後續藍白「整個在野黨會有共同協商」，最後結果會是如何現在還沒辦法給出肯定答案。

徐巧芯說，他認為共識就是美方軍售給台灣的武器，國民黨會在合情合理的情況下予以支持，厚植我國國防實力。其餘部分建議編入到一般常規預算裡面，或者用其他的方式，在撙節國家預算的情況下，讓我國國防實力仍然能夠提升。

立法院朝野黨團23日下午協商「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等案，國防部長顧立雄會前受訪。（記者羅沛德攝）

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