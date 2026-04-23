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    首頁 > 政治

    江和樹爆李貞秀「簡訊要錢」到底真假？ 陳清龍：言過其實

    2026/04/23 14:43 記者陳治程／台北報導
    民眾黨立法院黨團總召、立委陳清龍（中）。（資料照，台灣民眾黨提供）

    民眾黨立法院黨團總召、立委陳清龍（中）。（資料照，台灣民眾黨提供）

    中配李貞秀在本月中旬遭民眾黨中評會開除黨籍後，繼上節目爆料砲轟黨中央後，近日更先後聲請法院假處分，並提告立法院、中選會，「開撕」戲碼延燒；台中市議員江和樹昨日更爆李曾「私訊」黨團總召陳清龍要錢，還提醒「記得錢要乾淨、金流要做好」，兩人隔空互嗆。對此，陳今回應，江並未參與對話，言論「言過其實」已屬不妥。

    江和樹昨（22）日接受政論直播節目「中午來開匯」專訪表示，李貞秀曾私訊民眾黨黨團總召陳清龍「要求金額」，更提醒「記得錢要乾淨、金流要做好」；引發李臉書上隔空開嗆江「無恥」，不只罵他沒證據就出來造謠當打手，要他好好做人，還曝他私下偷罵民眾黨周榆修壞人，要他出來「打球」，火藥味濃厚。

    針對江和樹爆料與李貞秀的回應，立委陳清龍今（23）日上午回應，據他所悉，江和樹議員並未參與跟李貞秀前委員的任何溝通，並不瞭解事情全貌，坦言其說法已「過於誇大且言過其實」，實為不妥。

    陳清龍強調，這件事情其實該翻頁了，我已經多次說明，在我與李貞秀前委員溝通的過程中，李貞秀前委員都有表達其想法與條件，但立法委員的身分不能拿來交易，我也有把完整的溝通過程跟中評會報告。

    陳清龍重申，中評會既已做出決議，作為台灣民眾黨一員，就是遵守中評會決議，並對於李前委員要在法律訴訟中爭取權益一事，表示「那是她的權益，我都尊重」。

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