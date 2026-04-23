選罷法修正案立院初審！詐欺犯不得參選、放寬受緩刑宣告者選舉資格

立法院內政委員會今日初審通過「公職人員選罷法第26條修正草案」、「總統副總統選罷法第26修正草案」增訂曾犯詐欺犯罪危害防制條例，經有罪判決確定，不得登記為候選人。另，朝野針對排除「受緩刑宣告者」參選限制達成共識。（記者羅沛德攝）

立法院內政委員會今日初審通過「公職人員選罷法第26條修正草案」、「總統副總統選罷法第26修正草案」增訂曾犯詐欺犯罪危害防制條例，經有罪判決確定，不得登記為候選人。另，朝野針對排除「受緩刑宣告者」參選限制達成共識，但因民眾黨監察納入「易刑處分者」，因此將條文保留送黨團協商。

內政委員會今日逐條審查朝野所提「公職人員選舉罷免法第26條條文修正草案」、「總統副總統選舉罷免法第26條修正草案」，並邀請內政部長劉世芳、中選會代理主委吳容輝等人列席審查。

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民進黨立委林淑芬提案指出，選罷法第26條是對候選人的消極資格限制，未區分罪質輕重及是否入監執行的必要性，導致非屬「黑、金、槍、毒」等特定重罪，且獲法院諭知「緩刑」者，其參政權受限程度竟長於易科罰金執行完畢者，顯有法律評價輕重失衡之違失，主張排除受緩刑宣告者之候選人消極資格限制 ，以符合比例原則與平等原則。

國民黨立委陳玉珍提案表示，現行法將所有「緩刑」期間的犯罪輕微案件，一律排除參選資格，已過度擴大排黑打擊範圍，對鼓勵更生人的司法目的不符，顯有違反憲法比例原則之虞，因此主張排除受緩刑宣告者。

不過，民眾黨團則主張進一步擴大放寬，提出「受緩刑宣告或易刑處分者，不在此限。」民眾黨立委許忠信說明，限制參選是褫奪公權，而第26條第15款已經有褫奪公權，但對輕罪緩刑時間與褫奪公權時間不一定一致，受緩刑宣告應不在此限。

協商後，朝野立委針對「受緩刑宣告者，不在此限」達成共識，不過許忠信堅持納入「易刑處分者」；最後經國民黨籍召委廖先翔裁示，將相關條文保留送朝野協商。

此外，針對民進黨立委李柏毅所提「總統副總統選罷法第26條修正案」及「公職人員選罷法第26條修正案」增訂第6款曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」罪，經有罪判決確定，不得登記為候選人，該提案獲朝野共識，初選通過送交院會審查，無需再經黨團協商。

易刑處分意旨，為對確定裁判所宣告的刑罰，基於刑事政策考量，避免短期自由刑所可能產生的弊端，對於原則上應依該確定裁判宣告之刑的執行，改以其他刑罰或處分為替代。易刑處分的種類分為四種包含，易科罰金（替代短期自由刑）、易服勞役（替代罰金刑）、易以訓誡、易服社會勞動。

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