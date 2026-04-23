黃偉哲快閃訪菲首站加美地 深化近半世紀姊妹市情誼

台南市長黃偉哲（右）贈送南市客製化行李箱給菲律賓加美地市長Denver Chua（左），表達城市友誼。（圖由台南市府提供）

台南市長黃偉哲以不到2天的緊湊行程訪問菲律賓，展現高效率城市外交行動力！今（23）日清晨抵達後，首站即前往台南在當地的第1座姊妹市加美地市，凸顯對雙邊情誼的高度重視。

黃偉哲表示，台南相當珍惜與加美地市長達近半世紀的深厚情誼。為回應加美地市長Denver Chua於上月親自率團訪問台南，此行特別將加美地市列為訪菲首站。他指出，兩市已建立穩固友好基礎，未來將在既有官方互訪之上，進一步拓展物產、觀光與教育等多元領域合作，並透過長期交流讓情誼延續至下一代。

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此次訪問中，加美地市長Denver Chua與副市長Benzen Raleigh Rusit率市政團隊與市議員隆重迎接台南訪團，展現高度熱情。黃偉哲一下車即感受到當地的溫暖接待，雙方互動熱絡。

Chua市長指出，今年3月訪問台南市期間，對台南在城市治理與文化保存上的成果印象深刻，也深受啟發。他期待未來雙方能進一步落實具體合作，特別是在青年教育交流方面深化連結，並誠摯邀請台南市民前往加美地市參訪交流。

台南市政府新聞及國際關係處表示，黃偉哲此行以最精簡時間進行最具成效的交流，充分展現城市外交的行動力。隨著台菲互動持續升溫，市府未來也將持續拓展國際鏈結，提升台南市的國際能見度，為雙邊合作注入更多動能。

加美地市於1980年與台南締結姊妹市，素有「臨海灣的歷史古城」之稱。上月Denver Chua市長曾率17人訪團造訪台南，參訪古蹟與在地企業，為此次交流奠定更深厚基礎。

加美地市以當地精彩舞蹈歡迎南市府訪團到來。（圖由台南市府提供）

菲律賓加美地市議員亦出席南市府訪團歡迎會。（圖由台南市府提供）

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