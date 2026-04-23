高市獨立總工會集結勞工 抗議勞工局執法寬鬆與洩密疑雲

高雄獨立總工會集結抗議勞工局執法寬鬆與洩密疑雲。（記者黃良傑攝）

高市獨立總工會今（23）日聯合相關教育、醫療、交通運輸等工會人員前往高市府前集結，控勞工局「執法最寬鬆、裁罰最消極」，舉牌要求保障、保密、保護。

針對相關工會指控勞資爭議調解不中立、怠於檢查及重大職災數據等情況，勞工局反駁強調「均與事實不符」！

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高雄獨立總工會率23個工會團體、200多人集結高雄市政府前拉布條抗議，高舉「要保障，反勾結！要保密，反洩密！要保護，反吃案！」等抗議牌，抨擊勞工局執法最寬鬆、裁罰最為消極。

高市獨立總工會表示，高雄市勞動檢查裁罰件數，遠低於雙北、桃園等受僱勞工人數相近的其他直轄市；獨立總工會曾對各工會問卷調查，共回收228份，針對勞工局長江健興上任來的表現，竟高達80％以上勾選「不滿」。

獨立總工會理事長兼中鋼運通企業工會理事長王慶宏憤指其5年前，曾實名向勞檢處檢舉資方違反職安法，但他還未返回公司就接到董事長電話，14天內也未接到勞工局回文，質疑「檢舉人」身分被洩漏。

工會人員也質疑市長陳其邁第2任上任以來，僅過3年多，竟多達79名高雄勞工在職災中喪生，批評勞工局勞檢不確實，質疑有放水之虞，應該檢討、落實。

勞工局否認工運團體所控，強調高市重大職災死亡人數從109年49人降至114年24人，降幅達51％，降災人數是各縣市最優。

至於勞資爭議調解部分，依法由具代表性的調解委員組成調解委員會，全程製作會議紀錄，透明可查，若勞工或工會認為調解過程有任何不當，可反映以即時查辦。

另依據勞動部統計，高雄市勞動條件檢查處分率，高於全國的平均值，並無執法寬鬆或消極裁罰等情況；因各直轄市事業單位家數、檢查人力，均有所差異，如僅比較「檢查件數」將會失真、不公。

高市總工會集結抗議勞工局執法寬鬆與洩漏檢舉者疑雲。（記者黃良傑攝）

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