台南綠營主委選戰掀「內鬥」 郭國文直指對手背後勢力、林志展喊話少說多做

郭國文立委強調競選連任民進黨南市黨部主委，守住民進黨核心價值。（記者洪瑞琴攝）

民進黨台南市黨部主委選舉爆發「挺賴挺憲」內部競爭，立委郭國文尋求連任主委，南市副議長林志展也登記參選。兩人同屬賴系人馬，過去在市長初選更站在同一陣線，如今正面交鋒，引發地方議論。

面對外界質疑「綠到出汁」的台南竟出現競爭態勢，郭國文今（23）日上午接受名嘴黃暐瀚訪問時直言，外傳林志展背後有郭再欽支持「確實如此」。他並提及郭再欽涉及爐渣案爭議，強調自己參選是為守住民進黨核心價值，不希望黨務淪為地方派系角力，導致價值變質。

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對此，林志展低調回應，「我不多話，但大家的為人地方上都能打聽」，強調黨內同志對彼此狀況心知肚明。他認為，主委應具備整合不同意見的能力，「不是話多就好」，並表明自己無意戀棧職位，只想做好該做、對的事，也不願進行攻擊。

林志展指出，2026年地方選戰是關鍵，唯有先贏得地方，2028年總統大選才有希望，主委角色應著重團結黨內，「少說一點話，多做一點事」。

郭國文則表示，自己參選除了回應基層期待，也有回饋總統賴清德當年力挺的意義。他強調，不只2026年地方選舉，連2028年「賴總統的最後1次選戰」也要全力協助勝選。

郭國文也坦言，近期基層對民進黨支持度略有鬆動，憂心若讓地方派系坐大，恐重蹈國民黨過去覆轍。他直言，不希望台南出現類似雲林地方政治長期由特定勢力主導的情況。

此外，郭國文提到，當年林志展由無黨籍轉入民進黨，是為回報賴清德支持，賴清德曾勸退未果。他更直白表示，「我不是跟林志展競選，是在跟郭再欽競選」，認為黨職不應淪為個人情緒或派系角力的工具。在訪談過程中，郭國文提及郭再欽對林志展的支持影響力，並坦言林志展實力不容小覷，自己也會全力以赴。

另有地方人士指出，林志展早在兩年前就曾透露有意挑戰立委，這次提前布局主委選舉，被視為更大政治規劃的起手式，只是動作之快，仍讓地方政壇感到意外。

南市副議長林志展角逐參選民進黨南市黨部主委。（南市副議長林志展服務處提供）

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