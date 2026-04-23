宜蘭商界龍頭力挺林國漳 藍營基層「反空降」掀跳船危機

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（右）成立「宜蘭高中校友暨律師後援會籌備會」，被視為藍營地方領頭羊的宜蘭縣商業總會理事長楊杰（左）公開站台力挺。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣長選戰看似藍綠對決，實則基層勢力正悄悄重組。民進黨參選人林國漳今天成立「宜蘭高中校友暨律師後援會籌備會」，被視為藍營地方領頭羊的宜蘭縣商業總會理事長楊杰公開站台。地方直言，這不僅是「校友挺校友」，更釋出藍營在地頭人與「空降母雞」吳宗憲劃清界線的強烈信號。

商界與義警龍頭轉向 震撼宜蘭政壇

宜蘭商總與義警大隊向來被視為「藍營鐵票區」，具備資源與動員實力。身兼商總理事長與義警大隊長的楊杰，政商關係良好，曾被藍綠拉攏列縣長人選之一，此次接下林國漳後援會召集人引發關注。

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台大畢業、事業有成的楊杰，在宜中校友圈及商界具話語權，如今力薦林國漳，更直言「內舉不避親」，地方分析，此舉意味宜蘭菁英階層，已對藍營「空降牌」失去耐性，商界是否跟進靠攏綠營，耐人尋味。

「全校一家」醱酵 在地認同超越黨派

宜中校訓「全校一家」成為轉向催化劑。地方認為，宜中人具備「選人不選黨」特質，當發現藍營空降人選與宜蘭毫無淵源時，這股認同感迅速轉化為政治行動。楊杰為林國漳站台，象徵「在地力量」凝聚，證明選民拒絕被政黨提名策略綁架。

替張家「代出氣」 藍營基層釋善意

自議長張勝德初選民調敗給吳宗憲後，藍營基層士氣低迷。隨後尋求連任的張勝德、宜蘭市長陳美玲等地方大咖，集體拒絕赴黨登記提名，縣黨部最終以徵召解套安撫。但這波操作卻被批「因人設事」，徹底激怒基層，落得裡外不是人。

吳宗憲空降略過地方扎根勢力，早引發老議長張建榮、張勝德父子體系與眾多議員冷感。地方樁腳透露，許多與張家交好議員，刻意缺席吳的造勢，基層甚至私下向林陣營釋放善意。此舉不僅是挺林，更是替張家「出氣」，表態在地交情遠大於政黨招牌，拒絕被「侵門踏戶」羞辱。

無黨領袖開第一槍 藍營地盤面臨崩解

「拒絕空降」也有徵兆。無黨籍領袖、縣議會無黨聯盟總召林錫明，在吳宗憲剛出線時，便率先出聲挺林國漳。無黨派系表態，加上商界龍頭轉向，「在地團結」氣旋成形，逐步壓縮吳的陸戰空間。

吳宗憲雖有中央光環，卻苦無基層後援。在藍營地方勢力分崩離析下，若僅憑黨紀固票，恐難擋基層反彈。林國漳後援會成立僅是開端，藍營在地勢力板塊位移，才是這場選戰的勝負關鍵。

林國漳親自為楊杰別上特製「臂漳」，象徵後援會正式「開漳」，開創宜蘭公義新篇章。（記者王峻祺攝）

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