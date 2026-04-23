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    首頁 > 政治

    國防特別條例傳藍白擬加碼至8000億 政院：國防不能打折

    2026/04/23 13:43 記者鍾麗華／台北報導
    行政院發言人李慧芝院會後記者會說，國防不能打折，建軍計畫同樣也不能打折，呼籲朝野立委支持國防特別條例、國家自我防衛、國防自主，及不打折的國防特別條例。（記者鍾麗華攝）

    行政院發言人李慧芝院會後記者會說，國防不能打折，建軍計畫同樣也不能打折，呼籲朝野立委支持國防特別條例、國家自我防衛、國防自主，及不打折的國防特別條例。（記者鍾麗華攝）

    立法院長韓國瑜今（23）日下午將召集朝野黨團協商國防特別條例草案，對於民眾黨主席黃國昌指稱，民眾黨、國民黨基於國防部所揭軍售金額，上限可至「8000多億元」，並稱是「藍白一致的方向」。對此，行政院發言人李慧芝院會後記者會說，國防不能打折，建軍計畫同樣也不能打折，呼籲朝野立委支持國防特別條例、國家自我防衛、國防自主，及不打折的國防特別條例。

    李慧芝表示，國防部提出的軍購特別條例，是為加速戰力形成，不論是分階段編列或縮減金額，都會影響採購時機跟整體效益，目前國防部持續與立法院朝野黨團溝通當中。

    李慧芝呼籲，朝野立委應該要支持國防特別條例草案、國家自我防衛、國防自主，支持強化國內軍工產業，及不打折的國防特別條例。

    媒體報導，黃國昌昨接受專訪指出，民眾黨、國民黨基於國防部所揭軍售金額，上限可至「8000多億」，並稱是「藍白一致的方向」；雖然細節尚未百分百確定，但「了解到他們的立場也差不多」，金額範圍上也「差不了多少」。對此，國民黨團人士表示，藍白始終保持對話，進行版本整合，在野黨的共同目標是在國家安全和財政把關之間取得平衡，下午就會有朝野協商，「請大家稍安勿躁」。

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