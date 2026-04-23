不實資訊成認知戰工具 林志潔籲警惕中共對台操作

不實資訊成為認知戰工具，國安諮詢委員林志潔提醒大家中共在國際上對台灣的操作與認知戰。（照片取自林志潔臉書）

總統府國安諮詢委員林志潔近期接連遭媒體及網路進行不實資訊的操作，她認為這是認知戰的一貫做法，先是網路有人寫不實資訊，再由特定的平面或電子媒體跟進，提供同立場評論人來源，試圖規避法律上責任。而中共對台灣在國際上，也是同樣的操作手法，提醒民眾要小心辨識。

林志潔表示，對於不實資訊，固然可以要求第一個撰述與散發不實資訊者更正，也可對之發動訴訟，也確實可能會勝訴，但訴訟澄清已是1年後，整個傳播抹黑鏈所為的不實攻擊，效果已經達成，而這是全世界都遇到的問題，身在認知戰中，只能謹慎小心，遇有不實攻擊要立刻澄清。

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她認為，不實攻擊不外乎是希望嚇阻你，用製造你的恐懼，讓你不敢行動，同時創造寒蟬效應，讓其他有意願投身公共服務者打消念頭，讓與你友好者退縮不前，於是攻擊者便可騷擾你讓你無法專心在工作上，而對方則佔據版面、掌控資源。中共在國際上對台灣一向如此，國內的各種操作當然也如出一轍。提醒大家謹慎以對。

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