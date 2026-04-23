捷安特遭美暫扣令 監委：影響不下關稅調整 促政府檢討改進

監察委員賴振昌（右起）、王幼玲、紀惠容23日發佈「首起製造業遭美國CBP執行強迫勞動暫扣令衝擊我國形象」調查報告。（記者張嘉明攝）

美國海關與邊境保護局（CBP）去（2025）年9月24日，認定我國以捷安特（GIANT）品牌聞名全球的巨大集團，其在台灣製造生產的產品，可能涉及「強迫勞動」並發布暫扣令（WRO），禁止相關產品輸入美國市場，為我國製造業首例。監察委員王幼玲、賴振昌、紀惠容今（23）日召開記者會公布調查結果，並指出我國勞動人權法規與國際勞工組織（ILO）公約存有落差，勞動部與地方政府查核流於形式，促請勞動部及經濟部檢討改進。

王幼玲表示，該製造業G公司早於2024年6月27日，即遭丹麥外媒記者Bengtsen投書報導，點出其供應鏈涉移工高額仲介費、債務束縛等強迫勞動疑慮。勞動部雖已掌握輿情並交由台中市政府查察，但地方僅依國內法令查核，並以移工填寫調查表表示「無問題」即認定「無違法情事」，未進一步調閱薪資明細與仲介契約進行實質審查。

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王幼玲強調，G公司及仲介管理的移工在1955專線共有高達49件案件，已浮現高風險徵兆，但政府過度依賴地方查核，對強迫勞動風險辨識敏感度明顯不足。

王幼玲進一步指出國內法規與國際標準的落差。她表示，國際實務普遍以國際勞工組織（ILO）的11項強迫勞動指標作為風險辨識基準，但我國未全面導入，導致國內「合法性認定」與國際「合規性要求」產生落差。例如，宿舍門禁管理與宵禁等行動限制，以及扣發薪資、抵債勞務等，實務上仍無法有效辨識與處理，最終導致企業必須自行承擔國際制裁風險。

「這是台美貿易以來一個新的挑戰」，賴振昌示警，此次暫扣令的影響力不下於關稅調整。一般關稅壁壘是全面性的，對我國及日韓等競爭對手的影響相同；但暫扣令是對個別公司或產業的打擊，對台灣競爭力的衝擊更為嚴重。

賴振昌指出，G公司在國內法規看來是勞動條件不錯的「模範生」，卻仍遭國際盯上，代表我國標準與國際接軌有嚴重落差。他呼籲，面對國際供應鏈規範，政府必須建立相關法規與措施協助企業「打團體戰」，不能單打獨鬥讓企業自行承擔。

紀惠容則表示，台灣身為貿易大國，必須徹底翻轉「引進便宜勞動力」的思維。她直指，移工來台前借貸付費的「債務勞動」，以及每月合法從薪資扣除1500至1800元的仲介服務費，皆嚴重違反國際規範。

紀惠容透露，G公司為求合規並申請解除暫扣令，自2025年起實施「零招聘費」，甚至將過去收取的規費、機票費退還給在職移工，資深移工平均每人退還金額高達4、50萬元。

此外，針對美國海關及邊境保護局（CBP）指引要求企業建立具公信力、透明且免於報復的第三方申訴與救濟機制，監委指出，G公司原誤以為依賴政府的1955專線即可滿足美方要求。但實際上，1955專線僅具受理與轉介功能，無後續實質補救機制，且常因接線人員訓練不足而未記錄到問題重點，完全不符國際對於「獨立救濟管道」的標準。

監察院社會福利及衛生環境委員會及財政及經濟委員會聯席會議已於22日通過該調查報告。監委指出，面對歐盟人權盡職調查（HRDD）等國際監管趨勢持續強化，經濟部及勞動部提出之企業人權方案與相關指引多仍在規劃或草案階段，相關制度有加速整合與落實之絕對必要，以維護我國勞工權益與國際貿易聲譽。

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