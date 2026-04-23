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    首頁 > 政治

    周俊銘辣椒水事件被記過2次、拔官 行政院曝是「這單位」建議

    2026/04/23 13:13 記者鍾麗華／台北報導
    眾黨創黨主席柯文哲近期在逢甲夜市被不明人士噴辣椒水，事後證明是烏龍一場。（資料照）

    眾黨創黨主席柯文哲近期在逢甲夜市被不明人士噴辣椒水，事後證明是烏龍一場。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲近期在逢甲夜市被不明人士噴辣椒水，事後證明是烏龍一場，台中市第六分局長周俊銘因此遭記過2次並拔除主管職，周將調任台北市警察局警政監，並預計27日報到。行政院發言人李慧芝今（23）日在院會後記者會表示，相關懲處是台中市政府警察局提出建議，並由警政署同意，對於個案懲處予以尊重。

    對於警政署處理辣椒水事件，是否有民眾黨或台中市府的壓力？李慧芝表示，相關懲處是台中市政府警察局提出建議，並由警政署同意，對於個案懲處予以尊重。警政署已對外說明，針對未來九合一地方公職人員的選舉勤務，有關候選人、服務處及競選活動，這些安全維護，都會持續要求各警察機關，加強風險評估及情資掌握。

    內政部次長董建宏指出，有關於台中市警局第六分局長周俊銘的處置，內政部尊重警政署調查及懲處結果。至於為何記過2次並拔除主管職？警政署認為周當時是現場勤務指揮官，在整體處置時機、方式以及相關專業行為，理應接受檢視，也必須負起相當的責任。

    至於懲處輕重及範圍，董建宏強調，內政部尊重警政署依權責專業判斷，警政署昨也特別說明，當事人是拔除主管職務，調至台北市擔任三線一的警政監，屬於平調，並不是調陞三線二。另外針對九合一地方公職人員選舉勤務，內政部仍請警政署持續加強安全維護。

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