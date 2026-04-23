為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    宜蘭高中校友、律師力挺 林國漳別上「臂漳」象徵後援會「開漳」

    2026/04/23 12:59 記者王峻祺／宜蘭報導
    林國漳成立宜蘭高中校友暨律師後援會籌備會」，邀請宜蘭縣商業總會理事長楊杰（右）、資深律師包漢銘（左）擔任召集人。（記者王峻祺攝）

    林國漳成立宜蘭高中校友暨律師後援會籌備會」，邀請宜蘭縣商業總會理事長楊杰（右）、資深律師包漢銘（左）擔任召集人。（記者王峻祺攝）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天成立「宜蘭高中校友暨律師後援會籌備會」，近百位宜中校友及執業律師到場，校友後援籌備會召集人楊杰直言「內舉不避親」，力挺優秀校友服務桑梓；宜蘭律師公會也約有八成律師表態支持，大讚林國漳「零缺點！」

    宜蘭縣商業總會理事長、義警大隊大隊長楊杰，受邀擔任林國漳宜中校友後援籌備會召集人，律師後援籌備會召集人則由在地資深律師包漢銘出任；林國漳今天親自在2人手臂別上特製「臂漳」，象徵後援會正式「開漳」，將開創宜蘭公義新篇章。

    林國漳致詞時感動哽咽，講述母校宜中與法律界夥伴，是他這幾十年來最重要的成長養分。宜中教他「全校一家」，正是他服務的初衷，將宜蘭視為一個大家庭，不論是校友情感，亦或律師正義感，都是推動他前進的力量。

    「內舉不避親！」楊杰說，林國漳投入律師界30多年，展現對公平正義的堅持與認真，專業成就、格調與品德，在法律界備受肯定，尤其長期擔任法扶志工，協助弱勢家庭，並在社區大學授課，展現對公共事務與社會公益的熱忱，呼應「宜中全校一家」的精神，校友絕對會跳出來相挺，期待他的付出跟貢獻，能帶給我們更美好的宜蘭。

    包漢銘也接續力薦，指出林國漳在律師界，因有強大親和力及號召力，獲宜蘭律師公會約八成的成員認同，他性格內斂、默默服務弱勢，還有「不與人吵架」的修養，簡直「零缺點」，有具專業熱情與理性態度的人，願意站出來帶領宜蘭，是縣民的福氣。

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（中）成立「宜蘭高中校友暨律師後援會籌備會」，近百位宜中校友及執業律師到場力挺。（記者王峻祺攝）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（中）成立「宜蘭高中校友暨律師後援會籌備會」，近百位宜中校友及執業律師到場力挺。（記者王峻祺攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播