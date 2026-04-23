宜蘭高中校友、律師力挺 林國漳別上「臂漳」象徵後援會「開漳」

林國漳成立宜蘭高中校友暨律師後援會籌備會」，邀請宜蘭縣商業總會理事長楊杰（右）、資深律師包漢銘（左）擔任召集人。（記者王峻祺攝）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天成立「宜蘭高中校友暨律師後援會籌備會」，近百位宜中校友及執業律師到場，校友後援籌備會召集人楊杰直言「內舉不避親」，力挺優秀校友服務桑梓；宜蘭律師公會也約有八成律師表態支持，大讚林國漳「零缺點！」

宜蘭縣商業總會理事長、義警大隊大隊長楊杰，受邀擔任林國漳宜中校友後援籌備會召集人，律師後援籌備會召集人則由在地資深律師包漢銘出任；林國漳今天親自在2人手臂別上特製「臂漳」，象徵後援會正式「開漳」，將開創宜蘭公義新篇章。

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林國漳致詞時感動哽咽，講述母校宜中與法律界夥伴，是他這幾十年來最重要的成長養分。宜中教他「全校一家」，正是他服務的初衷，將宜蘭視為一個大家庭，不論是校友情感，亦或律師正義感，都是推動他前進的力量。

「內舉不避親！」楊杰說，林國漳投入律師界30多年，展現對公平正義的堅持與認真，專業成就、格調與品德，在法律界備受肯定，尤其長期擔任法扶志工，協助弱勢家庭，並在社區大學授課，展現對公共事務與社會公益的熱忱，呼應「宜中全校一家」的精神，校友絕對會跳出來相挺，期待他的付出跟貢獻，能帶給我們更美好的宜蘭。

包漢銘也接續力薦，指出林國漳在律師界，因有強大親和力及號召力，獲宜蘭律師公會約八成的成員認同，他性格內斂、默默服務弱勢，還有「不與人吵架」的修養，簡直「零缺點」，有具專業熱情與理性態度的人，願意站出來帶領宜蘭，是縣民的福氣。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（中）成立「宜蘭高中校友暨律師後援會籌備會」，近百位宜中校友及執業律師到場力挺。（記者王峻祺攝）

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