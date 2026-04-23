高德地圖資料回傳中國 兩岸人士：中共可掌握你的行蹤

高德地圖。（記者王藝菘攝）

中國地圖應用程式「高德地圖」登台，新增可顯示「紅綠燈倒數計時」與3D街景功能，數據資料更會回傳中國，引發國安疑慮。兩岸人士今日示警，當相關資料回傳至中國後，中共可能進行人員活動模式分析、關鍵節點的辨識，進而掌握使用者的行為模式、通勤路徑、活動範圍。

據了解，高德地圖的母公司是「高德軟件有限公司」（AutoNavi），總部設立於中國北京，該公司2014年被中國的阿里巴巴集團全資收購，現屬於阿里巴巴旗下業務。

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在中國，地圖測繪屬於高度敏感的基礎數據產業，須持有中國政府核發的「導航電子地圖甲級測繪資質」許可證。地圖數據涉及國家安全敏感數據，涵蓋軍事、交通、地理資訊，高德在營運上受到中國政府的嚴格監管。

對此，兩岸人士表示，在台灣使用中國的高德地圖，因圖資涉及軍事據點、政府機關位置，以及電力、通訊、港口等基礎設施，使用上風險包括行為軌跡，可能被中國政府掌握，當資料回傳至中國後，中共可能進行人員活動模式分析、關鍵節點的辨識。

他示警，地圖APP會蒐集大量敏感資訊，包括GPS定位、搜尋紀錄、行為模式等，可以呈現即時和歷史軌跡，亦可掌握使用者的裝置資訊，例如手機型號、IP等。這些資料被傳回中國境內伺服器後，中共依法可以調閱運用，進而掌握你的行為模式、通勤路徑、經常出沒地點。

此外，數發部長林宜敬22日在立院答詢指出，目前已確認部分使用數據可能回傳至中國伺服器，相關情況已與陸委會及國安單位共同研議。依據中國相關情報法規，中國境內企業與個人有義務配合政府情報工作，意味著使用者上傳的資料可能被調取。

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