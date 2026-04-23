高德地圖數據回傳至中國 學者示警：非一般導航工具不宜使用

中國地圖應用程式「高德地圖」登台，新增可顯示「紅綠燈倒數計時」與3D街景功能，引發國安疑慮。（圖擷取自網路）

中國地圖應用程式「高德地圖」登台，新增可顯示「紅綠燈倒數計時」與3D街景功能，數據資料更會回傳中國伺服器，引發國安疑慮。東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，高德地圖在台灣上線，真正的問題在於資料是否回傳中國。只要使用數據會回到中國伺服器，就不只是一般導航工具，而是涉及資料安全與國安風險的應用，政府機關、軍警體系等單位，不宜使用這類可能回傳資料的應用。

數發部長林宜敬22日在立法院直指，目前已確認高德地圖的部分使用數據可能回傳至中國伺服器，相關情況已與陸委會及國安單位共同研議。

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據了解，高德地圖的母公司是「高德軟件有限公司」（AutoNavi），總部設立於中國北京，該公司2014年被中國的阿里巴巴集團全資收購，現屬於阿里巴巴旗下業務。

在中國，地圖測繪屬於高度敏感的基礎數據產業，須持有中國政府核發的「導航電子地圖甲級測繪資質」許可證。地圖數據涉及國家安全敏感數據，涵蓋軍事、交通、地理資訊，高德在營運上受到中國政府的嚴格監管。

對此，洪浦釗分析，這類地圖會長期蒐集位置、移動路徑、停留時間與常用路線，這些資料累積之後，可以分析出交通節點、人流分布，甚至特定區域的活動情形。

洪浦釗示警，一旦資料回到中國，台灣無法掌握誰在使用、如何使用，也無法排除被用來進行進一步分析的可能。這就不只是商業問題，而是資料外流，可能被中國用來掌握台灣交通運作與區域活動的實際樣貌。

洪浦釗建議，面對這樣的風險，政府有必要儘快釐清使用原則。像政府機關、軍警體系，以及交通指揮、能源、通訊等涉及運作安全的單位，本來就需要特別謹慎，不宜使用這類可能回傳資料的應用。

洪進一步說，至於一般民間使用，也應該有更清楚的資訊揭露，讓使用者了解資料流向與可能風險，在知情情況下做選擇。

他強調，更重要的是，這類問題不能只由單一部會處理，應建立跨部會的風險評估與管理機制，由數發部、內政部、交通部、國安單位與相關主管機關共同盤點，這類應用的資料流向與使用風險，形成一致的判斷標準。在便利與安全之間建立清楚界線，避免資料被中國掌握並加以運用。

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