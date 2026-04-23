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    首頁 > 政治

    投入宜蘭選戰再喜迎「前世情人」！ 吳宗憲曬抱女照 藍委齊祝賀

    2026/04/23 12:37 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲今（23）日於社群平台驚喜報喜，並感性寫下「前世情人報到」。（圖翻攝自國民黨立委吳宗憲臉書粉專）

    國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲今（23）日於社群平台驚喜報喜，並感性寫下「前世情人報到」。（圖翻攝自國民黨立委吳宗憲臉書粉專）

    國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲今（23）日於社群平台驚喜報喜，並感性寫下「前世情人報到」。在緊鑼密鼓投入2026選戰之際，吳曬出親手懷抱愛女的溫馨照片，分享母女均安的喜悅，不少藍委也在貼文底下留言祝賀，不過近期吳宗憲20日偕同多位議員拋出「鄰長五大補助方案」，力主提升第一線基層福利。如今人生邁入新手父親新階段，相關政策福利也引關注。

    吳宗憲今天透過社群平台報喜，寫下「前世情人報到，母女平安，謝謝妳的到來」，並附上身穿藍色醫療隔離服、親手抱著女兒的照片，喜悅之情溢於言表。貼文曝光後，也吸引不少藍營立委、議員及網友湧入留言區獻上祝福，新北市議員江怡臻說「恭喜宗憲委員喜獲女兒 媽媽辛苦了」、立委廖偉翔說「恭喜宗憲！ 小公主報到，幸福更加倍」等。

    吳宗憲近期投入2026宜蘭縣長選戰，國民黨於3月11日啟動第3波提名作業，徵召吳參選宜蘭縣長；他日前也於4月20日與多位宜蘭縣議員召開記者會，提出「5大鄰長補助與保障方案」。5項具體政策，包含交通補助費每月1500元、團體意外保險每年補助1200元、自強活動費每年補助3000元、喪葬慰問金比照其他縣市發放1萬元、提供每月免費報紙。

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