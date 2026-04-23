誤噴辣椒水風波延燒 柯文哲稱不需拔官批民進黨製造對立

誤噴辣椒水風波延燒，民眾黨創黨主席柯文哲（中）認為不需拔官，痛批民進黨製造對立。（記者江志雄攝）

前台中市警局第六分局長周俊銘辣椒水誤噴事件被記過拔官，民眾黨創黨主席柯文哲今天（23日）在宜蘭受訪時說，此事有點搞烏龍，處分一下就好，不需要拔官，不料事發後遭側翼、網軍帶風向，批評民進黨製造分裂、對立、仇恨，把台灣社會的善良抹煞掉。

柯文哲17日晚間陪同民眾黨台中市議員參選人劉芩妤到逢甲夜市掃街拜票時，一度傳出遭人噴灑辣椒水攻擊，事後查出是周俊銘誤噴，周因此被記2小過，依傷害罪嫌函送法辦，並調任台北市警察局警政監非主管職，至今仍餘波盪漾。

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媒體詢問柯文哲，周俊銘被記過拔官，調到台北市警局擔任警政監，針對相關處分有何看法？柯文哲回說，台中市警局局長吳敬田，在他台北市長任內當過信義與中山分局長，案發後他有致電吳敬田，這件事有點烏龍，有問吳需要拔官嗎？處分一下就好了，培養一個分局長不容易。

柯文哲說，他的態度是心存善念，有時候事情儘量往好方面解釋，周俊銘當下對地上噴，並非往他們身上噴，不是幹什麼壞事，因為是烏龍，罵一罵就算了，不需要拔官。

柯文哲說，此事很快被側翼、網軍帶風向，出現民眾黨自導自演、烏龍霸凌等傳聞，民進黨對台灣社會最大傷害就是把台灣社會的善良抹煞掉，每天在製造分裂、對立、仇恨，這是他很不喜歡民進黨的原因。

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