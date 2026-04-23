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    首頁 > 政治

    李貞秀之亂誰扛責？ 柯文哲認被關導致訓練不足 吳靜怡：怪土城所長？

    2026/04/23 14:53 即時新聞／綜合報導
    民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

    中配李貞秀日前遭民眾黨開除黨籍後，已喪失立委資格，李日前透露已向北院聲請假處分，更赴台北高等行政法院提告中選會、立法院。民眾黨創黨主席柯文哲今受訪坦承，他應要為此負責，當時犯的錯誤是因為那2年以來自己在土城進修，導致備位立委訓練不足。對此，媒體人吳靜怡反諷地說「土城所長害到柯文哲！」

    據震傳媒昨（22日）公布最新民調顯示，針對民眾黨爆出李貞秀想用金錢對價作為辭去立委的補償，引發李貞秀與民眾黨公開互罵的亂象，25.9％受訪者認為李貞秀該為此事件負責，24.8％認為柯文哲該負責，至於15.0％受訪者則認為，現任民眾黨主席黃國昌該負責。

    吳靜怡今日於Threads發文轉貼媒體報導標題「李貞秀之亂誰負責？柯文哲坦承『制度要檢討』：土城進修害黨亂七八糟」，更大酸「土城所長是誰？又你？害到柯文哲！」

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「最沒有制度的就是你們垃圾民眾黨」、「意指代理主席做太差」、「翻譯：黃國昌搞的亂糟糟」、「懷疑柯犯正在偷臭黃嫌，但我沒有證據」、「搞笑起手式：制度、SOP，若照他的方式去管理國家，早就崩潰了，連民眾黨支持者都知道那位有問題，就他自己不知道」。

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