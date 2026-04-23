柯文哲端走整盤青菜分食惹議 陳方隅重批：沒家教的集合

民眾黨新北市議員參選人吳亞倫（左一）桌前本來有一份燙青菜，前黨主席柯文哲（左三）拿過去分食。（圖取自「吳姐姐」Threads）

民眾黨主席柯文哲22日與黨內參選人聚餐時，把吃素的新北市議員參選人吳亞倫桌前的青菜端走，夾了一大把到自己的盤裡，剩下再傳給其他人，影片曝光掀起議論。東吳大學政治系副教授陳方隅今（23）日轉發一名蔬食者貼文，這名網友感嘆，從羊肉爐事件、邱臣遠的「幽默」發文，到民眾黨創黨主席柯文哲在餐桌上直接端走蔬食者唯一的「主食」燙青菜，都顯示出民眾黨對同袍缺乏基本尊重。

這名蔬食者網友今發文指出，他為了融入群體而練就「鍋邊素」模式，「參加社交或餐宴真的都是純粹為了遇見我喜歡的人們、跟志同道合的人們相處、一起討論心中的理想與實踐」。然而，民眾黨先是有素食的新北市議員參選人陳彥廷在羊肉爐餐會一旁呆坐，隨後新竹市副市長邱臣遠又在聚餐照片自以為幽默地標註「今天沒有人吃素」。

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昨晚吳亞倫用餐時，黨部僅點1盤燙青菜給他，柯文哲聽聞後則說「喔他吃素的喔？哇又一個吃素的啊」，隨後更直接將那盤蔬食者唯一能吃的燙青菜整盤端走，夾了一大戳到自己盤子裡，然後往非蔬食者的方向傳遞，導致吳亞倫在旁呆坐不敢吭聲。原PO痛批，柯文哲將那個「吃素的」是被區隔開來的他者，連好好跟大家吃一頓飯的基本尊嚴都不被尊重。

原PO透露，「我在台派圈子打滾的經驗與年限，應該不比這些參選人短，但我真的從未被糟蹋到那種程度過」，即便僅有一面之緣的國策顧問，也會細心記得她的飲食需求並準備一整套精緻的蔬食套餐，不禁反問「如果一個政黨連餐桌上的戰友都無法溫柔以待，又怎讓人相信他們能共感社會大眾的苦痛？」

陳方隅直言，這是基本的尊重問題，其實跟「是否為台派」可能不直接相關。不過這名原PO所提及這些組織、團體、夥伴們，都是理念相近而且都很願意包容接納各種不同類型的人們。「反觀柯文哲的身邊以及他本人就是一群目中無人、連基本禮儀都沒有的、最沒有家教、也沒缺乏基本為人處理道理的一群可怕集合」。

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