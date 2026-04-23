李乾龍追蹤器案又「賴給清德」 律師支持追究提告曝原因

國民黨副主席李乾龍座車遭人裝設定位追蹤器。（資料照）

國民黨副主席李乾龍傳座車遭人裝設定位追蹤器，還收到恐嚇信，雖然他不想報案、提告，但警方已依恐嚇及妨害秘密罪嫌報請檢方偵辦，現由新北地檢署交由黑金組的檢察官來偵辦。律師陳君瑋認為，國民黨文傳會主委尹乃菁一開始尚無證據時，控訴賴清德是幕後指使者，他認為針對無的放矢、損害名譽的指控，必須追究到底、提告。

陳君瑋表示，李乾龍追蹤器事件發生開始，尹乃菁沒有任何證據，卻指稱賴清德是幕後指使者，大家一頭霧水，什麼事情都能夠賴給清德？接著被害人李乾龍很奇怪的反應，他本人不願意提告，笑稱可能是太太做的，表明「不想講，講了變成水門？」

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陳君瑋提醒，本案除了妨害秘密罪是告訴乃論，恐嚇罪是非告訴乃論罪，就算李乾龍不願意提告，檢察官還是有義務偵辦，別以為鬧一鬧就沒事了，有些箭射出去就收不回來了。

陳君瑋說，新北檢啟動「黑金組」偵辦此案，妨害秘密也好，恐嚇罪也好，在司法實務是很平常的案件，但是李乾龍身份不一樣，黑金組檢察官都是一時之選，勢必啟動最資深的檢察官調查此案。

陳君瑋話鋒一轉說，調查越深，萬一發現此案是無頭公案，是否反而認定「假消息」擾亂社會秩序？讓李乾龍從被害人變成被告？應該特別注意。

陳君瑋指出，以上原本都僅止於法律討論，結果突然「國台辦」跳進來幫腔，說明「民進黨當局司法迫害」？原本大家都忘了中共在背後撐腰，但一連串發生「靈異追蹤器」與「靈異辣椒水」事件，都有類似特質「都賴給清德」。

陳君瑋最後建議，賴清德身為總統高度，在野黨如果只是政治上針砭，應該謙虛接受並改正，但對於無的放矢，只是為了損害名譽的指控，必須追究到底，未來「賴給清德」，就應該提告！

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