中國嗆「中華民國沒總統」綠委：藍白推總統候選人等同支持台獨

民進黨團書記長范雲（右）、黨團副幹事長陳培瑜（左）今在立院受訪，回應時事議題。（記者羅沛德攝）

總統賴清德因中國打壓而暫緩出訪史瓦帝尼後，中國國台辦、外交部昨多次跳針開嗆「台灣沒有總統、中華民國總統不存在」。民眾黨主席柯文哲今受訪時卻戲稱，賴總統搞不好很高興，更稱實在很不想用「狗改不了吃屎」這句話；民進黨立院黨團今反問，若認為台灣沒有總統，藍白仍推總統候選人，形同支持北京眼中的台灣獨立，

民進黨團書記長范雲表示，柯文哲的話，應該先送回給他自己，不論是國民黨主席鄭麗文或柯文哲，作為藍白陣營領導者，是否認同國台辦所稱「台灣沒有總統」？若認為台灣沒有總統，那藍白仍推總統候選人，形同支持北京眼中的台灣獨立，鄭麗文還赴中宣稱反台獨，相當矛盾。

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她也點名多位欲參選縣市首長的國民黨政治人物，包括台北市長蔣萬安、立委江啟臣、柯志恩、徐欣瑩以及謝龍介，請回應是否認同國台辦所稱「台灣沒有總統」。

陳培瑜：蔣萬安是否記得兩蔣都曾任中華民國總統？

民進黨團副幹事長陳培瑜質疑，蔣萬安是否記得其祖父蔣經國、曾祖父蔣中正都曾擔任中華民國總統，蔣萬安下個公職難道不就是（競選）中華民國總統嗎？蔣應站出來呼籲中國停止對台打壓。

至於柯文哲嗆總統「狗改不了吃屎」等語，陳培瑜反批，她要把這句話回送給柯文哲，外界看到的是改不了跟別人搶菜吃的柯文哲。

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