中共施壓阻賴清德專機！綠營明提譴責主決議 立院藍黨團：仍在研議

國民黨立委馬文君表示，當然不樂見此事影響我國整體外交拓展，相關變化確實可能帶來衝擊，但總統行程未能成行是否另有其他因素，仍需進一步釐清，但她表達支持，稱外交都應受到支持，但前提是理由必須是正確的。（資料照）

總統賴清德原訂22日出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，中國卻以外交與經濟手段施壓，迫使馬達加斯加等三國臨時撤銷總統專機飛航許可，立法院外交及國防委員會昨也已無異議通過臨時提案，強烈譴責中國作為；民進黨團總召蔡其昌將於明（24日）院會邀請朝野共同提出譴責中國打壓我國外交空間的主決議，盼獲支持通過。對此，國民黨團今回應，目前正在研議中。

據了解，賴清德原訂昨天出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，中國透過外交與經濟脅迫手段，迫使馬達加斯加等三國臨時撤銷總統專機飛航許可，民進黨團將在明天院會邀請朝野政黨共同發起譴責中國打壓中華民國外交空間的主決議，希望能獲得朝野支持並通過。

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國民黨立委馬文君表示，當然不樂見此事影響我國整體外交拓展，相關變化確實可能帶來衝擊，但總統行程未能成行是否另有其他因素，仍需進一步釐清，但她表達支持，稱外交都應受到支持，但前提是理由必須是正確的。

國民黨團則說，相關決議黨團目前正在研議中。

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