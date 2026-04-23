中國打壓出訪友邦 柯文哲：賴清德「搞不好很高興」

賴總統出訪友邦受阻，民眾黨創黨主席柯文哲（中）質疑是升高對立的競選連任策略。（記者江志雄攝）

首次上稿 04-23 11:22

更新時間 04-23 12:33

總統賴清德出訪非洲友邦史瓦帝尼行程，因中國強力打壓暫緩。民眾黨創黨主席柯文哲認為，賴總統「搞不好很高興」，因為要「升高對立」，現在的競選連任策略「很像2004年阿扁」的打法，因屬少數政府，不對升高對立，最後再使出「芒果乾」（亡國感）這招。

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柯文哲與陳佩琪夫婦今天（23日）到宜蘭縣為民眾黨縣長參選人陳琬惠助選，媒體問他有關賴總統出訪受挫有何看法？柯文哲回說，目前世界還是中美對抗局勢，台灣如何尋找最佳存活空間是當務之急，隨後話鋒一轉，直指賴總統對自己不能出訪，搞不好很高興，因為符合一貫戰略，想藉此升高對立。

柯文哲說，賴總統競選連任的策略，很像2004年阿扁的打法，因為個少數政府，所以不斷升高對立，最後再使用這個芒果乾這招，很多人認為後面操盤就是邱義仁，這其實也很像啦，他實在很不想用「狗改不了吃屎」這句粗俗的話。

柯文哲說，目前看起來，賴清德應該是採用2004年阿扁升高對立選戰策略，此舉代價是造成台灣社陷入長期對立，他不贊成賴總統這種治國方式跟選戰策略。

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