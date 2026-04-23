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    首頁 > 政治

    總統出訪遭阻 AIT：北京再次對台恫嚇

    2026/04/23 10:34 中央社
    美國在台協會（AIT）今天表示，根據報導，數個國家撤銷飛航許可，阻止台灣總統訪問史瓦帝尼。特定國家應中國要求干預台灣官員出訪安全，空域管理不應作爲政治工具，這是北京再次對台的恐嚇行為。（資料照）

    美國在台協會（AIT）今天表示，根據報導，數個國家撤銷飛航許可，阻止台灣總統訪問史瓦帝尼。特定國家應中國要求干預台灣官員出訪安全，空域管理不應作爲政治工具，這是北京再次對台的恐嚇行為。（資料照）

    美國在台協會（AIT）今天表示，根據報導，數個國家撤銷飛航許可，阻止台灣總統訪問史瓦帝尼。特定國家應中國要求干預台灣官員出訪安全，空域管理不應作爲政治工具，這是北京再次對台的恐嚇行為。

    賴總統原訂22日出訪友邦史瓦帝尼，但塞席爾、模里西斯、馬達加斯加突然取消專機飛航許可，導致行程暫緩。外交部指3國取消總統專機飛航許可，中國是背後主謀。相關議題也引發國際關注。

    AIT發言人回覆中央社表示，對相關報導表達關切，根據報導，數個國家撤銷飛航許可，阻止台灣總統訪問史瓦帝尼。

    AIT發言人指出，這些國家應中國要求干預台灣官員出訪的安全與尊嚴，其管理的飛航情報區內的國際空域，範圍已超過其領土上方的主權空域，且空域管理責任在於確保飛航安全，非作爲北京政治工具。

    AIT發言人強調，這是北京針對台灣以及台灣在全球的支持者，再一次的恐嚇行為，濫用國際民航系統並威脅國際和平與繁榮。美方敦促北京停止對台的軍事、外交以及經濟施壓，轉而進行有意義的對話。

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