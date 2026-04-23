「浪費警力保護貪汙犯」張益贍：每次柯文哲掃街都要分局長坐鎮？

民眾黨創黨主席柯文哲22日陪同黨籍新北市長參選人黃國昌等人赴板橋湳雅夜市掃街拜票，大批警力戒備。（中央社）

民眾黨前黨主席柯文哲昨（22）日陪同黨籍新北市長參選人黃國昌等人到板橋湳雅夜市造勢，為防再次發生「辣椒水之亂」，板橋警分局動員大批警力到場維安，對此，名嘴張益贍質疑，「每次柯文哲掃街都要分局長坐鎮？保護一個『貪汙犯』的安全？」另有網友痛批，浪費警力資源。

柯文哲晚間6時許陪黃國昌、市議員參選人林子宇等人到湳雅夜市掃街拜票，板橋警分局嚴陣以待，現場出動24名人力、線上37名人力在周邊巡邏待命；板橋分局長也在場坐鎮，身上並未攜帶辣椒水。

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張益贍在臉書發文抨擊，稱「內政部警政署要繼續讓各縣市警察局這樣子亂搞嗎？每次柯文哲掃街都要分局長坐鎮？保護一個『貪汙犯』的安全？浪費警力資源，沒有其他事情可做了嗎？」

該文引起網友留言，有稱「不懂一個戴腳鐐的老百姓犯人趴趴走還要派警察保護」，「憑什麼貪汙犯到各縣市去還要警察們坐鎮」，「以後任何貪汙犯，可以比照辦理？」另有網友認為警方「公務廢弛」，「然後整天在那邊說警力短缺」。

還有網友不滿說，「台灣人就要被這個貪汙犯，唰的團團轉，還用那麽多的資源來為他造神」，「不是跟法官說要照顧母親？怎麼四處趴趴走？」，甚至有網友揶揄「分局長想升職嗎？」但也有網友緩頰說「應該是怕他（柯文哲）跑路吧？」

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