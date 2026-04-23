翡翠水庫耗水費爭議延燒 周軒曝關鍵「蔣市府法治概念差的可以」

周軒指出，台北市政府沒有權力徵收耗水費，且耗水費徵收對象應是工業用水大戶，水庫水力發電並非實施對象。圖為台北市長蔣萬安。（資料照）

台北翡翠水庫管理局長林裕益日前表示，因台電不同意付耗水補償費，將不再支援緊急供電。對此政治工作者周軒指出，耗水費是中央在收的，台北市政府沒有權利徵收；耗水費徵收的對象是工業用水大戶，水庫水力發電根本不是實施對象。「那你台北市政府拿一個根本不屬於你的權利來跟台電喊價，是在幹什麼？」

周軒今天（23日）在臉書發布貼文稱，近日台北市政府藉翡翠水庫「敲詐」台電，威脅台電接受新的合約價格，引起討論。周軒強調，關鍵就在於台北市政府為何可以巧立名目跟台電收取所謂的「耗水補償費」？耗水費在法律上有明確定義，水利署署長也講得很清楚。

請繼續往下閱讀...

「耗水費是針對每天用水量300噸以上的工業大戶進行徵收，水庫水力發電並不是耗水費實施對象，全台很多水庫都有水力發電，沒有浪費水源也就不會徵收耗水費，收取耗水費也是中央權責。另當翡翠水庫高水位時有防洪調控需求，利用位能進行水力發電可兼顧防洪安全與下游用水供應，並不會浪費水資源。」

周軒直言，講到這裡，已直接凸顯蔣萬安政府的法治概念實在「差的可以」。耗水費是中央在收的，台北市政府沒有權利徵收；耗水費徵收的對象是工業用水大戶，水庫水力發電根本不是實施對象。

周軒提及，事實上，昨天（22日）在立法院經濟委員會，中南部委員就直指北市用電量多、發電量少，中南部縣市承擔南電北送的外部成本，從沒有要求北市分擔發電責任、收取空污補償費，北市竟以耗水費當作增加收費名目，簡直是「得了便宜還賣乖」，北市應負擔南電北送的額外輸送成本。

即將代表民進黨參選高雄市長的立委賴瑞隆更要求台電一週內提出「南電北送給北市」的輸電成本報告，同時要求經濟部比照南韓、英國、德國提出「區域差別電價制度」的評估報告。台電已答應2個月內提供可行性評估。

周軒說，電跟水本來就是民生必需的基礎資源，這是全台灣人都應該公平享用的，台北市這次以威脅不支援緊急發電的方式逼迫台電接受其巧立名目收錢的做法，已經引起許多人不滿，藉這個機會釐清一下台北用電用水的成本，也沒有什麼不好。

周軒指出，蔣萬安現在看風向不對，嘴巴上都說他歡迎台電來重新談，「可是他底下的人真的是這樣想嗎？蔣萬安真的理解這件事情的嚴重性嗎？」

文末周軒補充，台電董事長曾文生近日在立法院曾無奈表示：「台電對所有水庫包括曾文、石門均依法支付相關費用，坦白說支付翡翠水庫的平均單價費用相對較高。台電公司沒有特別對翡翠水庫不好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法