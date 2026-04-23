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    首頁 > 政治

    林子宇接神秘電話自曝Set好的「民調」 網轟：全黨都是表演系

    2026/04/23 11:54 即時新聞／綜合報導
    民眾黨前黨主席柯文哲22日陪同黨籍新北市長參選人黃國昌、市議員參選人林子宇前往新北市板橋區湳雅夜市造勢。（資料照）

    民眾黨前黨主席柯文哲22日陪同黨籍新北市長參選人黃國昌、市議員參選人林子宇前往新北市板橋區湳雅夜市造勢。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲昨（22）日現身板橋湳雅夜市，為爭取新北市長的黃國昌及黨內市議員參選人林子宇站台。不料，網友曝光行程中上演一段林子宇當眾接聽「神秘電話」的戲碼，引發網友群起嘲諷。

    柯文哲一行人前往湳雅夜市知名蚵仔料理店用餐，林子宇突然接起電話，並開啟擴音進行「民調答詢」，內容除了包括「是否為新北市民」、「最高學歷」，竟還有「柯文哲與黃國昌掉進碧潭先救誰」等問題。當時林子宇先讓柯文哲回答，他尷尬回應自己會游泳，林子宇則趁機接話狠酸「他不像『賴祥德』不會游泳」並反問柯「賴祥德又不知道是誰？可能要問你才知道」。

    「民調電話」便到此結束提問，林子宇先是批評該民調「不專業」，一旁的里長洪雅玲還問「這是Set好的嗎？」黃國昌則回答「聽起來就知道是Set好的」。林子宇隨後大方承認「聽起來像Set好的，就是Set好的」，並感謝這通「民調」，強調關鍵回應是「唯一支持黃國昌」。

    這段畫面流出後，網友火力全開砲轟民眾黨：「我看不懂set一個問柯文哲和黃國昌掉水裡怎麼辦的假民調是什麼意思耶」、「好尷尬」、「她還硬要賣弄一下，自己是美國南加州大學碩士」、「全黨都是表演系嗎 連這種假電話民調也要演」、「柯p其實蠻可憐的，被黃國昌跟林這樣合起來耍，還只能裝沒事，林還故意一直講唯一支持黃國昌，把柯p放在哪裡」、「噴辣椒水演一回接電話也演一回，請問你們演到什麼時候？」、「好好笑民眾黨到底有哪件事是真的」。

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