蘇巧慧提第2波政見 知識、資金、空間、身心支持照顧青年

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（23）日發布鎖定青年族群的政見。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

新北市有約120萬名青年市民，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（23）日發布鎖定青年族群的政見。蘇巧慧表示，她提出涵蓋「知識的支持」、「資金的支持」、「空間的支持」與、「身心的支持」4大青年支持方案，繼首波幼老族群「6大福利政見」後，再補上一塊青年照顧的拼圖。

知識支持部分，蘇巧慧說，她計畫建立「微型創業一條龍加速器」，針對熱門行業，如咖啡、運動教練及AI產業等，提供從品牌定位、成本管理到社群行銷的套裝式完整課程，並結合顧問群的專業諮詢服務，以大幅降低創業風險，並將引進「職涯導師制」，透過舉辦Coffee Hour活動，邀請成功企業家與退休高階主管分享經驗，將實戰智慧傳承給下一代。

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至於資金部分，蘇巧慧表示，針對返鄉青農，她承諾在現有利息補貼基礎上，將一般青農的免息額度由200萬提高至500萬，專業青農更調升至1000萬，並設立單一窗口協助媒合閒置土地；為獎勵專業技術人才，她也將倍增技術士證照獎金，將甲級證照獎勵調高至2萬元、乙級6000元；中小企業數位轉型上，她將補助微型企業引進智慧物流、定位系統等數位工具。

蘇巧慧指出，空間支持部分，她規畫活化閒置空間與公辦都更回饋空間，補助修繕並增設數位設施，將建築物轉化為青創空間或「數位游牧基地」，她也主張開放市有空間資訊與交通流量等大數據，定期舉辦「青年黑客松」，鼓勵青年利用AI工具共創城市解方。

蘇巧慧表示，身心支持上，她將實施「職場微型運動計畫」補助企業購置器材與開設健身課程，鼓勵員工利用上班空檔運動，在心理安全網完善部分，她提出「心理健康支持3加3方案」，基於衛生福利部現有計畫基礎，再由地方政府加碼3次免費心理諮商。

蘇巧慧說，這波政見團隊也發揮創意，以AI技術製成實驗性質的動畫；她要讓市府成為青年的後盾，後續將會提出各式產業政策。

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