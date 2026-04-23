白手套+節目帶風向！「馬德」林宸佑涉共諜案 伍麗華也遭操作抹黑

民進黨立委伍麗華。（資料照）

綽號「馬德」的中天新聞記者兼主播林宸佑涉共諜案擔任白手套角色，利用名下帳戶匯款行賄台灣官兵以竊取軍事機密，並疑收受中共上百萬資助製作節目，帶風向打擊台灣政府。民進黨立委伍麗華表示，這位馬德，正是過去在議題操作上將她跟無黨籍立委高金素梅做對比、刻意帶風向醜化抹黑，導致許多人對她產生強烈誤解與敵意。

伍麗華今（23）日在臉書發文表示，媒體揭露前中天記者林宸佑（馬德）被檢調起訴，檢調透過他的Telegram對話以及金流核對，發現他不只擔任白手套利誘現役軍人取得機敏資料，中共還出資要求他在中天新聞節目《馬德有事嗎》中，依照中共設定題綱、帶動風向、打擊政府及特定政治人物。

請繼續往下閱讀...

伍麗華坦言心情很複雜，並指出這位馬德正是過去在議題操作上，將她跟高金素梅做不平衡報導，帶風向、故意醜化抹黑，讓不少人對自己產生誤解與敵意。此外，無黨籍立委高金素梅的助理張俊傑也曾在臉書大量破壞她的人設。

她也提到，如今馬德涉嫌共諜案被起訴；高金則是被檢調以涉嫌詐領助理費、詐領補助款以及違反醫療器材管理法為由交保候傳，「這個會期截至目前，除了臉書上的部落行腳，尚未看到高金委員登台質詢，令人產生疑竇、不免多想。」

伍麗華透露，在進入立法院的第一天，資訊戰就已經進入她的日常，「我不是什麼重要的政治人物，甚至我是很邊緣的原住民立委，但我一直感受到自己被鎖定為必須剷除的人。」

伍麗華強調，當話題可以被外部指定、內容可以被出價購買，輿論就不再是自然形成，而是被「製造」，透過媒體、節目、評論，一點一滴影響社會認知。然而，如果只用「政治攻防」來看會看小了，「這其實是在問一個更根本的問題：我們還能不能信任我們看到的資訊？」而當資訊可以被買，民主就會被動搖。她一想到有人「收錢辦事」，就覺得頭皮發麻，因為就算這一案結束，下一個還是會出現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法