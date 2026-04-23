今協商國防特別條例 牛煦庭：等發價書來再走一次程序不見得快

國民黨立委牛煦庭。（資料照）

立法院今協商國防特別條例草案，民眾黨主席黃國昌昨受訪稱，藍白兩黨上限金額可至8千億元，是藍白一致方向。對此，國民黨發言人、立委牛煦庭今接受「千秋萬事」節目專訪表示，兩黨有對此是溝通，「確實有這個可能性」，國民黨主席鄭麗文的原則是黨團自主。牛也說，日前美參議員信函告知幾週後會有第二波發價書，大家可以思考是不是一定是等到發價書來，再走一次條例的程序，因這樣不見得快。

牛煦庭說，國民黨的版本最早3500億、然後3800億加N，一直都有加N的機制存在，有人說台中市長盧秀燕、前主席朱立倫、前中廣董事長趙少康都有版本，大家講得不一樣，但這些不同人提出的版本其實方向根本就一致。加N只是國民黨很在乎的發價數，但軍購國民黨是贊成的，只要是美方政府對政府的軍購，相對穩定、透明 而且有前例可循，原則上大家對這個東西是開放的。

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牛煦庭表示，只是現在軍購只來了第一波的發價，數字算起來大概3000多億，預留後面一定的空間，大家可以商量；第二波什麼時候來，黨內本來就有在討論，後來開始有美國參議員來參訪時補了一封信函給大家，表示幾個禮拜之後就會有發價書，「人家都這樣說了，我認為應該善意解讀」，讓大家比較有空間去談這件事。

牛煦庭說，所以他認為大家就可以思考，是不是一定是等到發價書來再走一次條例的程序，因為這樣不見得快。這個法案從頭到尾除了有數字的爭議外，它有時間的壓力，所以我們總要處理吧。他不覺得政府對政府的軍購純然是國防議題，也是外交議題，人家政府有給你期限，按照往例並有一定的互動時，「你今天要不要潑人家冷水？」 這是我們要很認真、嚴肅考慮的一件事。

牛煦庭說，黨內就因為這些背後的一些原因有各式各樣的版本，但邏輯其實是一致的。原則上軍購我們不會反對的，就是法條怎麼寫，邏輯怎麼設計，是否要完全分階段還是怎樣， 所以在這個過程中，他（指黃國昌）講了有溝通，有這個可能性，都沒錯，「確實有這個可能性」。

牛煦庭強調，鄭麗文講的意思一直都很清楚，「她說這個事情是黨團自主」。牛也透露，一開始黨團就是三個版本， 沒有什麼是絕對定死的，永遠都保留著上下調整跟修正的空間，所以本來就有很多版本，只是一開始要用什麼樣的版本起手做起手式，這有經過一次的討論，自此之後，原則上就是黨團自主。

牛煦庭說，因為黨團在第一線處理，攻打守變，本來就要因應情勢跟輿情的走向，做最合理的判斷跟修正。這過程中保有一定的空間修正，所以才說黨團自主是最重要的，不管是盧秀燕的版本，還是鄭麗文出訪北京前都講黨團自主，昨天又有這樣的新聞（指黃國昌），相信答案也都還都是黨團自主。

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