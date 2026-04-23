為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    江和樹表態支持盧秀燕選總統 籲盧團隊馬上行動

    2026/04/23 09:44 記者蘇金鳳／台中報導
    民眾黨市議員江和樹支持盧秀燕選總統。（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨市議員江和樹支持盧秀燕選總統。（記者蘇金鳳攝）

    2026九合一選舉還剛備戰，但是2028選舉議題已開始點燃，民眾黨中市議員江和樹今天在臉書表態支持台中市長盧秀燕選2028總統大選。

    江和樹表示，「台中，該出一個總統了」，而台中從來沒有出過總統，但這一次，台中真的有機會，就是台中市長盧秀燕，可以讓台中、讓中部，真正站上國家舞台。「盧秀燕，就是這個機會」。

    江和樹表示，2026、2028很清楚，藍白不合作，就沒有未來，最終目標只有一個，下架民進黨，讓台灣重新走回務實治理的道路。江和樹呼籲盧團隊，不要再等了，現在就應該開始跑全台輔選，要進行北、中、南全面布局，提早讓社會開始討論，政治不是等準備好才出發，是「先出發，讓局勢跟上你」。

    江和樹表示，讓人討論，不是壞事，沒有人討論，才是真正的危機。至於為什麼支持盧秀燕？江和樹表示，自己身為民眾黨，沒有選擇支持自己人，而是支持盧秀燕，是因為台灣長期「重北輕南、忘了台中」，同時台中缺乏國家級建設，另一個原因就是因為台中需要一個真正能上位的人。

    他強調，這不是黨派問題，這是台中要不要翻身的問題。台中已經285萬人，這代表台中已經是國家級城市，已經有資格出一位總統。

    江和樹呼籲盧團隊，政治最忌諱什麼？模糊。要選，就要開始動。要戰，就要站出來。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播