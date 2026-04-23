江和樹表態支持盧秀燕選總統 籲盧團隊馬上行動

民眾黨市議員江和樹支持盧秀燕選總統。（記者蘇金鳳攝）

2026九合一選舉還剛備戰，但是2028選舉議題已開始點燃，民眾黨中市議員江和樹今天在臉書表態支持台中市長盧秀燕選2028總統大選。

江和樹表示，「台中，該出一個總統了」，而台中從來沒有出過總統，但這一次，台中真的有機會，就是台中市長盧秀燕，可以讓台中、讓中部，真正站上國家舞台。「盧秀燕，就是這個機會」。

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江和樹表示，2026、2028很清楚，藍白不合作，就沒有未來，最終目標只有一個，下架民進黨，讓台灣重新走回務實治理的道路。江和樹呼籲盧團隊，不要再等了，現在就應該開始跑全台輔選，要進行北、中、南全面布局，提早讓社會開始討論，政治不是等準備好才出發，是「先出發，讓局勢跟上你」。

江和樹表示，讓人討論，不是壞事，沒有人討論，才是真正的危機。至於為什麼支持盧秀燕？江和樹表示，自己身為民眾黨，沒有選擇支持自己人，而是支持盧秀燕，是因為台灣長期「重北輕南、忘了台中」，同時台中缺乏國家級建設，另一個原因就是因為台中需要一個真正能上位的人。

他強調，這不是黨派問題，這是台中要不要翻身的問題。台中已經285萬人，這代表台中已經是國家級城市，已經有資格出一位總統。

江和樹呼籲盧團隊，政治最忌諱什麼？模糊。要選，就要開始動。要戰，就要站出來。

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