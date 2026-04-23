美馬鈴薯新規惹議 汪潔民酸藍白：愛中國零食卻怕美國貨

示意圖。（資料照）

台灣進口美國加工馬鈴薯實施新規，遭外界質疑恐放寬發芽馬鈴薯進口，甚至有部分人士藉此操作企圖製造恐慌。對此，資深媒體人汪潔民轉發1名網友PO文直言，不害怕夜市源頭不明的「中國零食」，卻怕死不可能流到市面的有長芽的馬鈴薯，大酸「因為愛中國，藍白就用力都吃」。

汪潔民今日轉發一名網友貼文如下：

藍白紅不怕螺絲粉。不怕魔芋爽。不怕澱粉腸。不怕吃重辣重鹹重甜。不怕抖音推薦的食物。不怕給小孩吃蠟皮糖。不怕夜市源頭不明的中國零食。

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但卻怕死不可能流到市面的有長芽的馬鈴薯，不相信前面會有一堆人檢驗過才會放行，把長年把關食品安全的所有人們當作87，就你們最絕頂聰明百年難得一見天才，智商通通超越黃仁勳跟CC魏。

笑死，真的是小小多山卻充滿87的國家。進口的農產品都有標示產地，你不吃沒人逼你買！好市多美牛、美國馬鈴薯我吃！中共國的螺絲粉、魔芋爽、澱粉腸、抖音推薦的食物、小孩吃的蠟皮糖、夜市源頭不明的中國零食！因為愛中國，藍白就用力都吃！麥當勞的馬鈴薯（薯條）主要產自美國西北部，特別是華盛頓州哥倫比亞河流域的肥沃土壤！所以你吃麥當勞有吃到發芽的馬鈴薯嗎？

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