為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美馬鈴薯新規惹議 汪潔民酸藍白：愛中國零食卻怕美國貨

    2026/04/23 11:55 即時新聞／綜合報導
    示意圖。（資料照）

    示意圖。（資料照）

    台灣進口美國加工馬鈴薯實施新規，遭外界質疑恐放寬發芽馬鈴薯進口，甚至有部分人士藉此操作企圖製造恐慌。對此，資深媒體人汪潔民轉發1名網友PO文直言，不害怕夜市源頭不明的「中國零食」，卻怕死不可能流到市面的有長芽的馬鈴薯，大酸「因為愛中國，藍白就用力都吃」。

    汪潔民今日轉發一名網友貼文如下：

    藍白紅不怕螺絲粉。不怕魔芋爽。不怕澱粉腸。不怕吃重辣重鹹重甜。不怕抖音推薦的食物。不怕給小孩吃蠟皮糖。不怕夜市源頭不明的中國零食。

    但卻怕死不可能流到市面的有長芽的馬鈴薯，不相信前面會有一堆人檢驗過才會放行，把長年把關食品安全的所有人們當作87，就你們最絕頂聰明百年難得一見天才，智商通通超越黃仁勳跟CC魏。

    笑死，真的是小小多山卻充滿87的國家。進口的農產品都有標示產地，你不吃沒人逼你買！好市多美牛、美國馬鈴薯我吃！中共國的螺絲粉、魔芋爽、澱粉腸、抖音推薦的食物、小孩吃的蠟皮糖、夜市源頭不明的中國零食！因為愛中國，藍白就用力都吃！麥當勞的馬鈴薯（薯條）主要產自美國西北部，特別是華盛頓州哥倫比亞河流域的肥沃土壤！所以你吃麥當勞有吃到發芽的馬鈴薯嗎？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播