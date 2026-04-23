尹乃菁搬馬政府論述遭中嗆「中華民國總統不存在」 學者酸：國民黨去問中共

國民黨文傳會主委尹乃菁。（資料照）

總統賴清德原定昨（22日）啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加撤回飛航許可，行程被迫暫緩。國台辦昨召開記者會強調「台灣沒有總統」，國民黨文傳會主委尹乃菁則回應，中華民國的總統「當然在」，隨後中方再嗆「中華民國總統早已不存在」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元大酸，「不然，請國民黨問一下中共他們認不認中華民國總統」。

尹乃菁昨日表示，在前總統馬英九任內，因為雙方有「九二共識」作為互信的政治基礎，我們是「主權互不承認、治權互不否認」。中華民國的總統當然在，到目前為止，中華民國有12個邦交國。

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葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文指出，有2個字可以貼切形容國民黨的態度：蛋頭。不然請國民黨問一下中共他們認不認「中華民國總統」。

網友看到貼文後相繼留言，有人說「國民黨說的中華民國一直只是他們用來騙台灣人和騙騙還活著的老杯杯們的手段」、「整個黨搞得人邏輯好亂」、「這個黨沒救了，另一個黨也不正常」。

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