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    首頁 > 政治

    李四川：人生價值不是追逐權力 而是為地方留下貢獻

    2026/04/23 09:39 記者俞肇福／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川22日出席新北市加油站商業同業公會交接暨勞工表揚活動。（李四川競選團隊提供）

    國民黨新北市長參選人李四川22日出席新北市加油站商業同業公會交接暨勞工表揚活動。（李四川競選團隊提供）

    國民黨新北市長參選人李四川昨天（22日）晚間先後出席「新北市加油站商業同業公會」交接暨勞工表揚活動，以及「新北市醫事團體聯誼會」餐會，李四川感性表示，感謝各行各業堅守崗位為城市付出，人生的價值不是追求高官與權力，而是走到哪裡，能為地方留下實實在在的貢獻。

    在加油站公會活動中，李四川化身親切阿伯與基層同仁話家常，感謝他們不論風雨，始終在第一線為新北市的行動力「加油」；隨後前往醫事團體聯誼會，感謝醫事同仁守護新北市民健康的辛勞。

    李四川指出，自己是做工程出身，過去在高雄市服務時，努力落實「路平、燈亮、水溝通」等基礎建設，曾有一名超商店員看到他來消費，堅持要請喝一杯咖啡，原因就是每天上班的路，從原本的坑坑巴巴，變得相當平整。

    李四川表示，他的人生價值，並不在於追求高官與權力，而是走到哪裡，能留下什麼東西讓人家留念，是否能對服務的地方，留下實實在在的貢獻。

    李四川表示，不管是鋪馬路還是蓋醫院，他始終秉持做工程的實幹精神，務實解決問題。未來當選一定會秉持服務奉獻的精神，承接新北市政，做各行各業堅強的後盾，一同為市民解決問題，帶領新北市持續向前邁進。

    國民黨新北市長參選人李四川22日出席新北市加油站商業同業公會交接暨勞工表揚活動。（李四川競選團隊提供）

    國民黨新北市長參選人李四川22日出席新北市加油站商業同業公會交接暨勞工表揚活動。（李四川競選團隊提供）

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