從搶部屬菜到「吃免錢」 吳靜怡：柯文哲行為反映權勢文化

民眾黨幫吃素的新北市議員參選人吳亞倫（左一）叫了一份燙青菜，被前黨主席柯文哲（右二）拿過去分走大半，還把剩下的拿給黃國昌。（擷取自黃國昌YT）

民眾黨前主席柯文哲昨（22日）晚和要參選新北市長的現任黨主席黃國昌到板橋湳雅夜市掃街拜票，一行人到「蚵仔之家」用餐，同黨新北市議員參選人吳亞倫吃素，特地叫了一份燙青菜，不料柯文哲把整盤青菜端走。對此，媒體人吳靜怡表示，從進香「白吃白喝」到夜市「搶部屬青菜」，柯文哲特權成性，民眾黨卻把無恥包裝成政治喜劇？

吳靜怡在臉書PO文表示，「見微知著」，一個人的家教與品格，往往從他如何對待身邊的人、如何對待食物，就能一覽無遺，昨晚，柯文哲陪同黃國昌到板橋湳雅夜市掃街時，又上演了一齣令人尷尬的「搶菜實錄」，新北市議員參選人吳亞倫因吃素，團隊特別為她點了一盤燙青菜，青菜剛上桌，吳亞倫才夾了一口，柯文哲竟直接把整盤端走，先撥一大半到自己盤中，再把剩餘部分傳給黃國昌，讓吳亞倫只能無奈呆坐一旁。過程中他還說了句「喔，又一個吃素的」，言語與動作形成強烈對比，這一幕，不僅是餐桌禮儀的缺失，更像一場公開的權勢霸凌秀。在柯文哲眼中，下屬似乎不是平等的「人」，而是附屬品，你的菜就是我的菜，這不是單一事件，而是柯文哲一貫的人格特質。

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吳靜怡指出，前一陣子白沙屯媽祖進香，那是台灣社會最典型的善意循環與信仰實踐，但柯文哲的心得卻是：「最大的好處是沿路吃都不用錢，這是我覺得最快樂的地方。」一句話，把信眾的結緣與付出，轉化成「免費」的快樂來源毫不遮掩，他以前在會議室裡怎麼罵當時立法委員賴香伶的？他說「誰家的狗，自己回去管好」，導致賴香伶當場落淚，所以部屬是「狗」，既然是狗，主人拿走盤子裡的肉、拿走盤子裡的菜，那是天經地義；京華城案，從公務員對話，清楚記錄基層人員的無奈：「高官恣意、財團跋扈、議員施壓，公務員成所有箭靶」、「上面不擋，我們怎麼扛」、「反正都是基層人員的錯」這正是柯文哲主政時期裁示「速審」、強力推動所留下的真實寫照。

吳靜怡續指，從宗教進香把「吃免錢」當最大快樂，到夜市公開搶走部屬青菜、黨內把立委助理當「狗」羞辱，再到京華城把公務員當箭靶，柯文哲的行為模式清晰一致「自我中心」、權勢凌駕他人感受，當這樣的行為還能被支持者解讀為「真性情」，甚至被政黨默許、護航、淡化或轉移焦點時，問題已不再只是個人修養，而是整個政治文化的崩壞，把失禮當直率、把霸凌當幽默、把品格低劣當有趣。

吳靜怡直言，台灣社會最不需要的，就是民眾黨不斷把這種「無恥」包裝成「政治喜劇」的操作，民眾黨若繼續將這些畫面當成宣傳素材，只會讓更多民眾看清，所謂的白色力量，是否已徹底染上最貪婪的權勢吃相？台灣政治文化最差的教育示範，就是柯文哲。

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