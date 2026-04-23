總統專機被卡只是表面！ 粉專揭中國「複合式戰法」

總統賴清德。（資料照）

總統賴清德原定22日率團訪問友邦史瓦帝尼，中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加突取消專機飛航許可，行程暫緩。對此，臉書粉專「聲量看政治」表示，把四張7日YT聲量圖，與同期間的新聞、社群與政論輿情交叉對照，就會發現，這是一場外交戰，與數位輿論戰、群眾心理戰的複合式戰爭。

臉書粉專「聲量看政治」PO文表示，賴清德原定昨天出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻在成行前夕遭遇中國施壓，行程被迫暫緩。表面上，這看起來像一場外交突發事件；但把四張7日YT聲量圖，與同期間的新聞、社群與政論輿情交叉對照，就會發現，這是一場外交戰，與數位輿論戰、群眾心理戰的複合式戰爭，中國真正要打擊的，從來都不只是台灣元首的一趟出訪空間，他們要連同台灣社會對主權、國際空間與政治信心的整體感受一起破壞。他們要的，是要讓台灣人看到，就連總統出訪，也可以被隨時卡住。並藉此引爆台灣內部的聲量對撞，讓外部打壓最後變成內部撕裂。

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粉專分析，從政治傳播角度來看，這類事件最危險的地方，在於誰能最先定義事件框架。當「中國施壓非洲三國撤銷飛航許可」這個框架成立，事情的重點就在於台灣的主權受辱；但如果被改寫成「賴政府外交誤判、國安失能」，同一件事就從外部壓迫轉成內部究責。這也正是四張聲量圖揭露的核心，台灣各政治陣營面對同一場危機，搶奪的是不同的情緒出口，一場外交危機，為何會瞬間變成數位空戰？先看第一張圖，一般影片數在事件爆發後明顯上升，藍綠兩大陣營同步拉高。這代表「出訪受阻」已經不是單純外交問題，也進入了政論節目、自媒體與社群評論全面搶題的狀態。大家都知道這是一個能帶動情緒、立場與流量的超級大議題。

粉專指出，但真正值得注意的，是誰把這個議題講成了什麼。在高度政治化的社群戰場裡，影片數只是分母，真正決定效果的是論述是否清楚、情緒是否被有效喚醒、群眾是否有共同敵人，中國這次的出手方式非常特別，透過飛航許可這種技術性外衣，製造一場高政治性羞辱，讓台灣社會自己去吵，到底是中國太惡劣，還是政府太無能（以藍白營的思考模式是如此）？

粉專續指，泛綠的優勢：把外交挫折快速轉化成集體防衛，從第四張直播觀看數來看，泛綠在4月20日至22日之間出現非常明顯的爆發，最後衝到最高。這說明泛綠在這次事件中的真正強的，是直播式的即時動員，直播的功能，從來都不只是傳遞資訊，直播用在製造共同情緒最有效果。以群眾心理學家勒龐的理論來看，群體在面對外部威脅時，最容易出現情緒傳染與暗示放大。直播，正好是最適合集體情緒擴散的場域。

粉專強調，當中國施壓、專機受阻的訊息傳出後，泛綠快速將事件定義為「中國粗暴打壓台灣主權」，支持者在直播裡獲得的是一個非常清楚的情緒出口：我們被欺負了，所以要站穩，這也是為什麼，綠營在這場空戰中，不見得是影片最多的一方，卻是最能掌握主導節奏的一方。因為，成功把原本可能造成挫敗感的外交受阻，轉化為對外部敵意的共同憤怒。這場事件對泛綠而言，雖然是危機，卻也同時是一次重新凝聚支持者的動員時刻。

粉專點出，泛藍的困境在於影片量很大，卻被矛盾訊號稀釋，與泛綠相較，泛藍在第一張圖的一般影片數相當高，甚至一度衝到高點。但第二張圖卻顯示，泛藍的一般影片觀看數並沒有同步上升，反而在事件真正爆開後明顯下滑。「量大但效果弱化」的現象，正反映了泛藍在此次事件中最大的問題，論述分裂，從輿情來看，藍營內部並不是沒有反中聲音。趙少康、蔣萬安等人，都在受訪或者自己的表態中，提出對中國打壓賴清德出訪表達「表面上」的不滿，甚至帶有某種程度的「力挺總統、譴責中共」意味，但另一條線也同時存在，就是鄭麗文等人仍把焦點轉向政府誤判局勢、外交無能、國安失守。

粉專說，群眾在高度情緒化的時期，不喜歡複雜的表態。當藍營同時丟出兩種相反指令，一邊罵中國，一邊罵賴政府，支持者就很難形成單一、明確、可投射的情緒對象，到底，現在該先對外憤怒，還是先對內清算？內部訊號不一致，讓泛藍雖然上片很多，卻無法像泛綠一樣快速集中群體情緒，最終形成聲量有量、動員無力的局面。

粉專點出，泛白小草的斷崖是理性還在，情緒卻被抽乾，第三張圖中，泛白原本擁有很高的一般影片關注度，說明在事件前段，它在事件分析上，有一定吸引力。但隨著中國施壓事件快速升高，泛白的關注度出現明顯斷崖，直播也幾乎沒有接住流量，回過頭來看，平常，民眾黨的言論都假裝在理性、民生與批判藍綠的市場中找到位置，但一旦議題升高到國安、主權、敵我衝突層次，小草常常也不知道自己是在做什麼。情緒會逼人站隊，立場會壓過細節，國族焦慮會吞沒中間論述，四平八穩的聲明與假理性的評論，很難成為小草們想要的心理出口，小草這次表態，只是表態的方式不符合群眾在危機時刻的心理需求。當大家需要的是一個「我們現在要往哪裡生氣」的方向，所謂的中間路線最容易兩邊不是人，迅速邊緣化。

粉專認為，泛紅的異常為總量不大，卻高度提煉，從影片數、觀看數到直播觀看數，泛紅幾乎都存在感很低；但第三張圖卻顯示，它在平均關注度上於事件後段明顯飆升。說明泛紅採取少量、高濃度、針對特定受眾精準投放，這類操作可能不在乎市場，他們要的是要改變信念。少數幾支足夠刺激、足夠羞辱、足夠符合既定立場的內容，就能在封閉的同溫層內形成非常高的政治效益，這種影片通常強化「台灣根本沒有國際空間」、「中共說了算」、「民進黨只是自取其辱」這類失敗主義的論述。它要的，是讓少數受眾更深地陷進去，沒有要說服，泛紅影片的危險，在於它會在關鍵時刻持續餵養悲觀、犬儒與投降式心理，慢慢侵蝕台灣社會對自身處境的判斷能力。

粉專直言，這場聲量戰，爭奪的是台灣人的心理方向，整體來看，這四張圖共同揭露了一件事，中國這次引爆了一場台灣內部的心理戰。他們想讓台灣人覺得無力，讓執政黨承擔羞辱，讓在野黨陷入立場測試，讓社群充滿互相指責的混亂，但中國沒有全贏，他們這次出手太粗暴，反而讓不少原本立場不同的人，都必須面對一個基本事實，今天被卡掉的，不只是賴清德個人的一趟出訪，是台灣作為一個政治共同體的行動空間被中國阻擾閹割。這也是為什麼綠營能迅速收攏情緒，藍營主流人物不得不譴責中共，小草也很難完全置身事外。

粉專提醒，這場聲量戰給台灣的提醒是，在這個時代，外交打壓從來不只發生在國際關係現場，而是同步延伸到YouTube、政論節目、社群媒體與短影音，中國打的是飛航許可，但真正要控制的，是台灣人的感受、判斷與互信。這場戰爭最殘酷的地方就在於，當外部壓力越大，內部越容易被誘導成彼此撕裂。誰能在第一時間守住國安論述、穩住情緒、辨認真正的敵人，誰才有資格說自己撐住了這場戰。

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