為何民眾黨驚世言行多？ 沈榮欽引「抗戰叛逃」研究：被兩黨淘汰者流入

沈榮欽提到，目前兩大在野黨黨主席，都是背叛原有政黨跳槽至新政黨且獲得更佳職業前景的例子。圖為民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文。（資料照）

TPOC台灣議題研究中心日前觀測發現，民眾黨的網路好感度已降至三黨墊底。加拿大約克大學副教授沈榮欽引述長江商學院一篇論文，該論文分析「八年抗戰中國民黨高階軍官叛逃到汪精衛政府的動機」，而從中對比台灣的「政黨跳槽關係」，表示民眾黨大量吸收原先從另外兩黨淘汰的政治人物，得以解釋為何民眾黨政治人物常有驚世言行。

沈榮欽提到，在美國全國經濟研究所（NBER）的工作論文中，長江商學院的「Xinyu Fan 」等人研究了對日抗戰八年中，國民黨的高階軍官叛逃到汪精衛政府的動機，二戰時日本人不斷誘使國民黨高階軍官叛逃到日本或是其傀儡政權，八年抗戰期間，約有3.8%的高階國民黨軍官叛逃至敵軍，作者蒐集了1937年至1945年間2800多名國民黨高階軍官的個人資料以及其職業生涯軌跡，分析其叛國理由。

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沈榮欽表示，研究結果發現，最能夠解釋國民黨高級軍官叛國的因素是「晉升」，晉升機會較低的高級軍官，叛變機率較大。若高階軍官的晉升速度低於其同儕，則叛逃的可能性更大，且叛逃後獲得升遷機會較高者，更有可能叛變。

沈榮欽解釋，作者發現組織內部和外部因素影響叛逃，內部是和同儕比較時，獲得較低的認可，外部則是叛逃後，較佳的職業前景，這都與組織認同有關。組織認同感可能源自於內部和外部，在內部，現有軍人對軍官的權力、地位或福利的邊緣化顯示其內部認同感較低；在外部，加入敵軍所帶來的優待或預期優待會促使軍官叛逃。沈也提到，值得注意的是，這位來自中國的作者並未遵循中共對日14年抗戰說法，而是採用國民政府的8年抗戰。

而以此對比台灣政治，沈榮欽提到，政黨跳槽是一個值得研究的課題，目前兩大在野黨黨主席，都是背叛原有政黨跳槽至新政黨且獲得更佳職業前景的例子。

沈榮欽強調：「更進一步而言，這或許也能解釋，民眾黨大舉招募叛逃兩黨的政治人物加入，是否大多是在原政黨不得志，或柯文哲給予更多政治前景者加入。而民眾黨大量吸收了這些原先兩黨淘汰的政治人物，或許能夠部分解釋為何民眾黨政治人物常常有各種驚世誇張的言行。」

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