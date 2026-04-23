中國阻賴總統出訪 謝龍介：這次美國沒幫忙

國民黨台南市長參選人謝龍介22日表示，支持總統賴清德出訪友邦，但也證明美國這次並沒有幫忙。（資料照）

總統賴清德原定22日率團出訪我非洲友邦史瓦帝尼，卻因模里西斯等3國在中國施壓下臨時撤回專機飛越許可，未能順利成行。國民黨台南市長參選人謝龍介說，支持總統出訪友邦，但這次美國並沒有幫忙，因為下月就是川習會；談及民調落後民進黨台南市長參選人陳亭妃，謝龍介則信心滿滿稱，「民眾比4年前熱情2倍」。

資深媒體人黃暐瀚在臉書發布貼文稱，賴清德出訪受阻，謝龍介22日上《下班瀚你聊》節目時表示，他支持總統出訪友邦，不過這次的事件，也證明美國並沒有幫忙，顯然在5月川習會之前，美國不願節外生枝，不肯介入排除障礙。

請繼續往下閱讀...

此外，謝龍介在節目中建議，賴清德應該接受對岸的10項措施，讓台灣的觀光業、農漁業都能有更大的市場。

至於上月TVBS民調顯示，謝龍介民調落後陳亭妃23%，謝龍介則舉4年前為例，稱民調都會參考，但「民眾熱情度」更真實，他強調「比4年前熱情2倍」，有信心最後能贏。

除了承諾只當4年，謝龍介也在節目中介紹「育兒政策」，要讓台南每一位新生兒出生之後每月補助5000元，一直補到16歲，總金額將達96萬元，減輕家長的負擔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法