賴清德出訪受阻！謝金河警告：台灣若非國家財富恐歸零

財信傳媒集團董事長謝金河（資料照）

賴清德總統原定昨日出訪史瓦帝尼，卻因中國粗暴打壓告吹。對此，財信傳媒集團董事長謝金河表示，「如果台灣不是國家，你擁有的財富隨時可以消失，你的子子孫孫也會流離失所，在這個世界上只能任人宰割！」

謝金河在臉書PO文表示，賴清德總統出訪史瓦帝尼行程，受到非洲三個小國家杯葛，他們不願開放航道而受阻，他們的理由是奉守一個中國政策，這三個國家以馬達加斯加最大，面積58.7萬平方公里，人口288萬人，振大環球在這裡有成衣廠。另一個是模里西斯，面積2040平方公里，人口126萬，而塞席爾只有445平方公里，人口只有9萬多人。這些國家都在中國指導下，對台灣下手。

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謝金河分析，本來台灣在非洲牆角已經被中國挖空，只剩史瓦帝尼，賴總統出訪受阻，實際的影響沒有那麼大，問題在於禍起蕭牆。台灣在野黨的政治人物不敢得罪對岸，竟稱賴總統要自我檢討，跟著獨裁政權站在一起，更可怕的是，中共外交部發言人說：世界上早已不存在所謂的中華民國總統，任何人以這種身分招搖撞騙，都是逆歴史潮流而動，只會自取其辱......儘管這是北京當局的一貫手法，但這也告訴大家，台灣生存與發展唯一的天敵是中華人民共和國，只要台灣堅持國家主權的立場，兩岸沒有任何善意空間。

謝金河指出，他常常說，買股票先看老闆，一家公司有沒有前途？先看經營者，這是公司治理。一個國家好不好？看國家領導人，這是國家治理！現在中共說中華民國不是國家，沒有中華民國總統，這等於回到南京那塊石碑上，中華民國到1949年滅亡。其實是蔣介石來台灣，1949年的古寧頭戰役保住中華民國生機，不管是中華民國，中華民國在台灣，或是台灣，台灣一直都是國家，台灣從來沒有一天滅亡過，一個主權國家的人民、領土、主權一直都存在。

謝金河續指，台灣堅守民主體制，這些年開出美麗的花朵，縱使中共無窮無盡的打壓，不斷挖台灣牆腳，又培養島內第五縱隊顛覆台灣，但台灣仍然保住十幾個邦交國，台灣的經濟表現讓全世界刮目相看，這是國家治理的好表現，今天台灣如果不是一個國家，照中共前外長錢其琛的說法：中華民國在1949年已經滅亡，那麼台灣現在的2300萬人全部都是死人！台灣如果不是國家，也沒有中華民國總統，就沒有國家治理，那麼台灣的命運就會像巴勒斯坦人民一樣任人宰割，流離失所。

謝金河強調，如果台灣不是一個國家，企業創造的市值競爭力，人民所擁有的財富也可以在瞬間消失！記得今天生長在台灣這塊土地上的每一個人，你擁有的一切，背後有一個堅強穩定的政府，這是國家主權賦與每個人的保障。

謝金河直言，如果台灣不是國家，你擁有的財富隨時可以消失，你的子子孫孫也會流離失所，在這個世界上只能任人宰割！

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